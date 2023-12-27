قافلة الهجن العاشرة تبدأ رحلة الـ 550 كيلومتراً في 12 يوماً من المسير

أعلنت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن انطلاق قافلة رحلة الهجن العاشرة يوم الاثنين الماضي، من نقطة التجمّع في منطقة عرادة، حيث بدأت القافلة رحلتها في قطع نحو 550 كيلومتراً، خلال 12 يوماً، حتى تحط الرحال في القرية التراثية بالقرية العالمية بتاريخ 6 يناير المقبل. وباشرت القافلة مسيرها بقيادة الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبد الله حمدان بن دلموك، الذي أشار إلى أن الرحلة في عامها العاشر، تشهد أكبر عدد لها منذ انطلاقتها، وهو مؤشر واضح على نجاحها واستدامتها، مضيفاً أن الرحلة تمثل رسالة تجمع المحبة والتعايش. وقال بن دلموك: تعتبر الرحلة بمثابة مقاربة وتجسيد لمسيرة أهلنا الأولين، وطرق حياتهم في الماضي، برفقة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات متعددة، تجمعهم الرغبة والشغف في التعرف إلى التراث الإماراتي وموروثه الشعبي.

وتتمتع رحلة الهجن بتفاصيل خاصة، حيث تتركز أهدافها على عيش الأجواء الحقيقية للترحال في الصحراء، وتعتمد في ذلك على التدريبات المكثفة التي تمتد لشهور، من المشاركين البالغ عددهم 37 مشاركاً في هذه النسخة، لاحتراف عملية امتطاء الهجن، وامتحان قدرات المشاركين الفردية، وعزيمتهم لخوض تحدٍّ جديد في الصحراء المترامية وسط طرق وعرة، وتلال رملية.

خط سير

وبدأت الرحلة من منطقة عرادة في صحراء الربع الخالي، ليقطع المشاركون على متن الهجن مسافة 550 كلم، وسط الكثبان الرميلة، وفق خط سير، يضم محطات، أبرزها: جنوبي تل مرعب، الخرزة، شرقي محمية قصر السراب، محمية المها العربي، شرقي حليبه، شرقي أم الحب، جنوبي محمية بوتيس، جنوبي الخزنة، سويحان، العجبان، سيح السلم، وصولاً إلى القرية التراثية في القرية العالمية، يوم 6 يناير القادم، حيث سيكون الختام.

تنوع ثقافي

يخوض غمار نسخة هذا العام من رحلة الهجن، 37 مشاركاً من 16 جنسية مختلفة، تم اختيارهم بعناية من بين العديد من المتقدّمين للمشاركة في القافلة. وأشاد المشاركون في القافلة بهذه التجربة التي وصفوها بالفرصة الفريدة لتعلم حياة الأصالة والبداوة خلال قطع الصحراء الإماراتية لنحو 12 يوماً. واعتبر الفرنسي اليكسندري فيدوتوف، أن مشاركته في هذه الرحلة، تجربة لا يضاهيها مثيل، وقال: خضعنا لتدريبات مكثفة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وصلت إلى ثلاث مرات أسبوعياً خلال الشهرين الماضيين، حيث أتقنت ركوب الهجن. وكشف فيدوتوف أن عشقه لطبيعة الدولة، هو ما دفعه لخوض غمار هذا التحدي. أما الألمانية ستيفاني مايدر، التي تعمل مديرة لخدمة العملاء، فقالت: قررت أن أُمضي إجازتي هذا العام، في استكشاف صحراء وطبيعة دولة الإمارات، من خلال رحلة الهجن، أتوقع أن تكون تجربة رائعة، سوف نتعلم منها الكثير، لا بد من أنها تعطي دروساً كبيرة في الحياة بشكل عام.

عبدالله بن دلموك والمشاركون خلال الفعاليات

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