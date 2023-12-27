مكتبة محمد بن راشد تستهل العام الجديد برحلة إبداع وفنون وترفيه

تنظم مكتبة محمد بن راشد سلسلة من الفعاليات الثقافية والمميزة خلال شهر يناير المقبل، تتنوع بين الأدب والموسيقى والتكنولوجيا والفن المسرحي، بما يعكس غنى الحياة الثقافية في دولة الإمارات ويثري الحس الفكري والإبداعي لكل المشاركين من مختلف الأعمار والاهتمامات.

وتبدأ الفعاليات بورشة عمل مميزة بعنوان ((تحدي الليغو للأطفال))، في مكتبة الأطفال، والتي تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية تصميم روبوتات باستخدام قطع الليغو، إلى جانب مناقشة كتاب عن الروبوتات يكشف للأطفال حقائق مثيرة، وتحفيزهم على التفكير في المهام التي يودون أن تؤديها الروبوتات، ومن ثم إتاحة الفرصة لهم لتجربة تصميم روبوت. وسيتعرف الأطفال المشاركون في الفعالية على الروبوت ((بيبر)) الذي يساعد الزوار بالإجابة عن أسئلتهم، والحصول على الاتجاهات والمعلومات، وقراءة القصص للأطفال.

وضمن فعاليات أيام المكتبة الشهرية، تنظم المكتبة فعالية ((أيام أم كلثوم)) على مدار يومين تكريماً لذكرى كوكب الشرق أم كلثوم وإسهاماتها الخالدة التي أثرت الساحة الفنية العربية. ويبدأ اليوم الأول من البرنامج بجلسة حوارية لمناقشة كتاب ((أم كلثوم في أبوظبي))، لمعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، يقدمها عبدالغفار حسين وناصر عراق وتدير الجلسة الإعلامية منى الرئيسي.

وفي اليوم الثاني، تقام أمسية غنائية تتضمن فقرة موسيقية لمجموعة عازفين على العود، والكمان، والرق، والناي والقانون، بأداء الفنانة نيرمين وهبة، والتي تعيد إحياء أغاني أم كلثوم. وتحتفي مكتبة محمد بن راشد بـ((يوم الطفل الخليجي)) من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتعليمية لتعريف الأطفال بثقافات ومعالم الدول الخليجية الست، بما في ذلك مناقشات حول كتب متنوعة وتنظيم مجموعات بحثية لاستكشاف معلومات عن كل دولة.

سلسلة

وتنظم المكتبة سلسلة ورش الكتاب الأول: ((من أين أبدأ الكتابة؟))، والتي تتضمن مجموعة من ورش العمل المتخصصة في تعليم الكبار أساسيات كتابة كتابهم الأول، من خلال التركيز على جميع جوانب عملية الكتابة من البداية حتى النهاية، حيث تناقش الورشة الأولى سلسلة التأليف الإبداعي مع الكاتبة الإماراتية الدكتورة فاطمة المزروعي. كما تنظم أمسية شعرية مميزة تجمع نخبة من الشعراء الشباب العرب الذين أثروا ساحة برنامج ((أمير الشعراء))، منهم دانا أبو محمود، وعمر المقدي، ونجاة الظاهري، وخالد الحسن. وتترافق الأشعار مع أنغام عزف العود لإضفاء أجواء مميزة على الأمسية.

وتقدم المكتبة ورشة عمل ((تجارب الأداء المسرحية)) بالتعاون مع مسرح دبي الوطني تقدمها الفنانة انتصار عيسى، حيث تركز فيها على تعزيز المهارات الفنية عبر التدريبات العملية على خشبة المسرح. وتمكن هذه الورشة المشاركين من تطوير أدائهم وعرض إبداعاتهم الفنية أمام مجموعة صغيرة من الجمهور، لتحسين قدراتهم التعبيرية والإبداعية ورفع مستوى أدائهم الفني.

ومن المسرح إلى الخطابة، حيث تقيم المكتبة ((ورشة الخطابة العامة))، لتطوير مهارات الخطابة والإلقاء لدى الشباب، وتعزيز قدرات التواصل لديهم إلى جانب تمكينهم من جذب الجمهور والتفاعل معه.

إرث

وتعود أيام المكتبة مع الكاتبة والصحافية الراحلة ((فيرجينيا وولف)) في فعالية مميزة تتزامن مع شهر ميلادها، بهدف تسليط الضوء على إرثها الأدبي العظيم وتأثيرها الكبير في عالم الرواية. وتتضمن الفعالية نقاشات حول عملين بارزين من أعمالها بمشاركة نوادي القراءة المحلية والدولية، حيث ستشمل جلسة بالعربية لمناقشة كتاب ((غرفة تخص المرء وحده)) وأخرى بالإنجليزية لروايتها ((الأمواج)).