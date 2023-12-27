«مدارس الحياة» تتزين بروائع المجوهرات والتصميم يناير المقبل

برنامج ثري بالمعرفة والجلسات الملهمة، تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لرواد مكتبات دبي العامة عبر فعاليات مشروع ((مدارس الحياة)) الهادف إلى تنمية كفاءات وصقل مهارات أفراد المجتمع في العديد من المجالات، حيث سيشهد المشروع خلال يناير المقبل، إطلاق مجموعة أندية جديدة، ومن بينها ((اللغات)) و((الفن التشكيلي)) و((الرسم)) و((المجوهرات)) و((الشطرنج)) وغيرها، وسيتم من خلالها تسليط الضوء على طرق التصميم وصناعة المجوهرات، وفن السرد القصصي وأساليب التعبير عن الأفكار، وهو ما يتماشى مع جهود الهيئة الرامية إلى خلق بيئة إبداعية ثقافية مستدامة في مكتبات دبي العامة.

تصميم

وتحت عنوان ((المجوهرات والتصميم)) سيكون زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع باقة متنوعة من ورش العمل المتنوعة، ومن بينها ورشة ((الذهب.. زينة وخزينة)) وفيها تركز ليلى الحواج على تفاصيل عمليات شراء الذهب وأنواعه المختلفة، بينما تقدم فرح بيرفيز بهروشة من معهد بيكاسو عبر ورشة ((تصميم المجوهرات)) تجارب ممتعة ومفيدة للراغبين في اكتشاف فنون صناعة المجوهرات، فيما يسعى البروفيسور شادي الطباع من خلال ورشة ((المقاعد: إعادة تصميم الأثاث)) إلى تشجيع المشاركين على إطلاق العنان لأفكارهم وتمكينهم من إنشاء مفهوم لمقعد مستقبلي يدعم التفاعل الاجتماعي. وتتولى إيما بطرس من معهد بيكاسو مهمة تطوير مهارات زوار المكتبة في مجالات ابتكار وتصميم الأحذية.

وتركز فاطمة المهيري ضمن ورش ((نادي المجوهرات)) على تطوير مهارات الزوار وتدريبهم على تقنيات ابتكار تصميم المجوهرات والأحجار الكريمة وطرق الرسم الفني وتظليل اللآلئ والخرز وغيرها. في حين تفتح شيرين شاهين أمام زوار مكتبة الراشدية العامة المجال لاكتشاف طرق استخدام المواد المعاد تدويرها لإنشاء مجموعة مجوهرات فريدة، كما تشرف حميدة قتالي على تقديم ورشة ((صناعة الأساور)) في مكتبة المنخول العامة، وكذلك ورشة ((صناعة حلق الأذن من النحاس)) وستقام في مكتبة حتا العامة.

وضمن فعاليات ((نادي الكتاب)) تقدم منّة البدر في مكتبة حتا العامة ورشة ((تطوير المهارات الأساسية للكتابة الإبداعية))، وتسعى فيها إلى تدريب المشاركين على أساليب التعبير عن الأفكار وإيصال الرسائل باستخدام لغة إبداعية قادرة على جذب اهتمام القراء، وعبر ورشة ((حكايات صغيرة)) التي تعقد في مكتبة الطوار العامة تتيح لمياء توفيق أمام الصغار فرصة مناقشة الكتب باستخدام فنون السرد القصصي، فيما سيكون زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع جلسة ((رحلة عبر كتاب)) وتقدمها داليا أبو العطا، وتتم خلالها مناقشة مجموعة من الكتب القيمة.

جماليات

في حين، تضيء مريم الفارسي عبر جلسات ((نادي اللغات)) التي تقام في مكتبة الطوار العامة على جماليات ((الرمسة الإماراتية))، حيث تبين خلالها الفروق بين اللغة العربية الفصحى واللهجة الإماراتية، بما في ذلك طريقة السلام والتحية والتعريف بالنفس، إلى جانب طرق صياغة الجمل باستخدام الأفعال المضارعة في اللغة العربية. في المقابل، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورش ((نادي الفن التشكيلي)) ويشرف عليها الفنان مجدي كفراوي، ويسعى فيها إلى تدريب زوار المكتبة على تقنيات الرسم وأسرار الألوان الأساسية، كما تحتفي ((مدارس الحياة)) عبر ورش ((نادي الرسم)) بالفنان البرازيلي روميرو بريتو، حيث تتولى نانيومبي مارغريت تقديم ورشتي ((التعبير عن السعادة)) و((رسم الأزهار)) لتمكين الصغار من استخدام الخطوط والدوائر لإبداع أعمال فنية.