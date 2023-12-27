بدء العد التنازلي لإعلان الناشئين الفائزين بـ «جائزة الإبداع الرياضي»

بدأ العد التنازلي لتصويت الجمهور للناشئين الإماراتيين والعرب للفوز في الدورة الثانية عشرة من ((جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي))، إحدى ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)).

وأعلنت الجائزة أسماء 6 رياضيين ناشئين إماراتيين و6 رياضيين ناشئين عرب المرشحين للفوز في الدورة الثانية عشرة للجائزة، وفتحت الباب للجمهور للتصويت من أجل تحديد الترتيب النهائي لهم، وذلك عبر ((قناة دبي الرياضية)) والموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة Mbrawards بداية من 1 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر الجاري، ولم يتبق على فترة التصويت سوى 4 أيام، حيث يغلق التصويت منتصف ليل 31 ديسمبر الجاري، ويتم اعتماد نتائج التصويت مع قرار لجنة التحكيم لتكريم الناشئين الفائزين حسب الترتيب النهائي يوم 10 يناير 2024 في مدينة جميرا.

قائمة

وضمت قائمة الرياضيين الناشئين الإماراتيين المبدعين وهم: زمزم محمد الحمادي، من رياضة الجوجيتسو، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للناشئين والشباب عامي 2021 و2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023، وسلطان صالح محمد، من رياضة الرماية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 أمتار 2021، وأحمد خالد العبدولي، من رياضة التايكواندو، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023، وسعيد محمود العوضي، من رياضة الدراجات المائية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي وتصدر التصنيف الدولي لسلسلة الدوري العالمي فئة ((سكي ستوك)) 2022، والهيام سيف البلوشي، من رياضة المبارزة، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا 2022، وميرة عبدالله الشحي، من رياضة السباحة، وذلك لحصولها على فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية لألعاب الماء 2022.

مبدعون

بينما ضمت قائمة الناشئين العرب المبدعين: هنا جودة ((مصر))، رياضة تنس الطاولة، وذلك لحصولها على ذهبيتين في بطولة العالم للشباب فئة المختلط عام 2022، والفردي عام 2021، والمصنفة 2 عالمياً تحت 17 سنة، ونور سحنون ((تونس))، رياضة التنس، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في البطولة الأفريقية تحت 14 سنة عام 2023، والمصنفة رقم 1 في أفريقيا، وملاك العلامي ((المغرب))، رياضة التنس، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة 2022، وعبدالعزيز السيف ((السعودية))، رياضة الكاراتيه، وذلك لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022، وعبدالرحيم مجاهد ((الجزائر))، رياضة الجودو، وذلك لحصوله على ذهبية بطولة أفريقيا للجودو للناشئين 2023، وأحمد شماع ((سوريا))، رياضة رفع الأثقال، وذلك لحصوله على برونزية بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز