الأهلي وفيوتشر في نهائي «السوبر المصري» بأبوظبي اليوم

يبحث الأهلي عن التتويج بكأس السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه عندما يلتقي فيوتشر عند التاسعة مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي التي تستضيف ((السوبر)) برعاية مجلس أبوظبي الرياضي والتعاون مع اتحاد كرة القدم المصري والذي يقام للمرة السابعة بأرض الإمارات.

وشهدت النسخة الحالية من ((السوبر المصري)) مشاركة 4 فرق، في خطوة غير مسبوقة، والتي انطلقت مساء الإثنين بمباراتي نصف النهائي وأسفرت عن فوز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح وتأهله للمباراة النهائية، وفوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف، ليلتقي الفائزان في عرس الختام اليوم، بينما يلعب الخاسران ((بيراميدز وسيراميكا)) عند الخامسة مساءً لتحديد المركزين الثالث والرابع، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة، 500 ألف دولار، بواقع 250 ألفاً للبطل، و125 ألفاً للوصيف، 75 ألفاً للثالث، 50 ألفاً للرابع، حسب ما تم الإعلان عنه سابقاً.

وأكمل طرفا النهائي تحضيراتهما للقاء اليوم ويدخل الأهلي اللقاء لمواصلة نجاحاته في البطولة التي يحمل لقبها، وإسعاد جماهيره الغفيرة بعد تتويجه باالبرونزية في مونديال للأندية الأخير، أمام منافسه فيوتشر الذي قدم مستوى جيداً في مواجهة نصف النهائي ويسعى لتحقيق اللقب الأول.

إشادة بالتنظيم

سجلت بعثات الفرق المشاركة، إشادات واسعة بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، بطريقة عكست متانة العلاقات الإماراتية المصرية، وأوضح ريكاردو مدرب مودرن فيوتشر، سعاته بالتواجد في أبوظبي ومعايشة الأجواء الرائعة، وشكر اللجنة المنظمة على جهودها، مؤكداً أنها قامت بعمل جيد.

بلدنا الثاني

أما حسين الشحات لاعب الأهلي الذي سبق له اللعب في العين، فأكد سعادته بتنظيم السوبر المصري في الإمارات لأنها بلدهم الثاني، وبلد كرم وضيافة، مشيراً إلى أن الإمارات ليست غريبة عليه وعلى كل الشعب المصري، وأضاف: عندما نكون هنا نشعر بأننا في بلدنا، لذلك أجواء المباريات التي تجمع الأندية المصرية تكون رائعة بالجماهير الغفيرة، أما نجاحها في تنظيم البطولات فمعروف للعالم أجمع.

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