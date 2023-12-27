تين هاج: عودة الغائبين ستعدل مسار مان يونايتد

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الهولندي إريك تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد: ((إن عودة اللاعبين الأساسيين الغائبين في الأسابيع المقبلة، ستساعد فريقه على تعديل مساره، بعد الفوز المذهل، الذي حققه، أول من أمس، على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالدوري الإنجليزي في المرحلة الـ19 على ملعب ((أولد ترافورد))، ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس.
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