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تين هاج: عودة الغائبين ستعدل مسار مان يونايتد

12/27/2023 7:23:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الهولندي إريك تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد: ((إن عودة اللاعبين الأساسيين الغائبين في الأسابيع المقبلة، ستساعد فريقه على تعديل مساره، بعد الفوز المذهل، الذي حققه، أول من أمس، على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالدوري الإنجليزي في المرحلة الـ19 على ملعب ((أولد ترافورد))، ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس.

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