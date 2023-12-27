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ختام مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور بأبوظبي

12/27/2023 7:23:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت أمس منافسات مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، لمدة 6 أيام وتضمنت 8 أشواط، 4 منها لفئة العامة، ومثلها لفئة الشيوخ.

وشهد اليوم الختامي إقامة شوطين لفئة الشيوخ، وافتتحت المنافسات بإقامة شوط ((الجير بيور فرخ))، بمشاركة 74 طيراً من مختلف أنحاء الدولة.

وأسفرت النتائج عن فوز ((بي 22)) للنيف ((ميم)) بالمركز الأول محققاً 16.692 ثانية، وجاء ثانياً ((بي 42)) لـ((أف 3 أر))، محققاً 16.837 ثانية، وثالثاً ((بي 49))، للنيف محققاً 16.839 ثانية.

واختتمت المسابقة بإقامة شوط ((الجير قرموشة - فرخ)) الذي شهد منافسة قوية، بمشاركة 47 طيراً.

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