بدء العد التنازلي لانطلاقة سباق زايد الخيري بالقاهرة

يعقد الفريق ركن ((م)) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، مؤتمراً صحافياً اليوم، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، بمستشفى الناس في العاصمة المصرية، لإعلان اكتمال الاستعدادات، وبدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري بجمهورية مصر العربية، الذي سيقام صباح السبت المقبل في العاصمة الإدارية الجديدة ((50 كم من القاهرة))، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تحضر المؤتمر مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وممثلون من مجلس أبوظبي الرياضي، والهلال الأحمر الإماراتي، وإدارة مستشفى الناس، التي ستكون إحدى المؤسسات المستفيدة من ريع السباق الخيري.

وأعلنت اللجنة المنظمة أنه سيتم تخصيص العائد من سباق زايد الخيري هذا العام لصالح مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى، وأنه تم رفع قيمة الجوائز المخصصة للفائزين إلى 10 ملايين جنيه مصري، توزع على 10 آلاف متسابق ومتسابقة في الفئات المختلفة، فضلاً عن 100 رحلة عمرة زوجية ((لشخصين)) من الفائزين، بالسحب الذي سيقام على هامش السباق.

وأكد الفريق الركن ((م)) محمد هلال الكعبي، أنه تم اعتماد فئات الجوائز المتباينة ليستفيد منها 3900 متسابق في مسافة الـ 10 كم، و3900 متسابقة في نفس المسافة، و880 متسابقاً على الكراسي المتحركة لمسافة 5 كم، ومثلها للسيدات، و20 متسابقاً على الكراسي المتحركة للمحترفين، ومثلها للمحترفات لمسافة 5 كم، و200 متسابق من قصار القامة الرجال، ومثلها من قصيرات القامة السيدات.

أما عن المبالغ المالية المرصودة للفائزين، فسوف يحصل صاحب المركز الأول لمسافة 10 كم على 100 ألف جنيه، والثاني على 90 ألف جنيه، والثالث على 80 ألف جنيه، والرابع على 70 ألف جنيه، والخامس على 60 ألف جنيه، والسادس على 50 ألف جنيه، والسابع على 40 ألف جنيه، والثامن على 30 ألف جنيه، والتاسع على 15 ألف جنيه، والعاشر على 10 آلاف جنيه، ومن المركز 11 إلى 20 على 7.500، ومن المركز 21 إلى 3900 على 2700 جنيه تقريباً، ومثل هذه الأرقام بنفس الترتيب والأعداد للسيدات في مسافة 10 كم.

وبالنسبة لجوائز أصحاب الكراسي المتحركة- رجال محترفين، فسيحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف جنيه، والثاني على 90 ألف جنيه، والثالث على 80 ألف جنيه، والرابع على 70 ألف جنيه، والخامس على 60 ألف جنيه، والسادس على 50 ألف جنيه، والسابع على 40 ألف جنيه، والثامن على 30 ألف جنيه، والتاسع على 15 ألف جنيه، والعاشر على 10 آلاف جنيه، ومن المركز 11 إلى 20 على 7.500 جنيه، لكل منهم، ومثل هذه المبالغ بنفس الترتيب للسيدات على الكراسي المتحركة محترفات. فيما سيتم توزيع 160 ألف جنيه على أصحاب المراكز الأولى الـ 200 من ذوي الهمم رجال من قصار القامة، ومثلها للسيدات.

من ناحية أخرى، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أول من أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشركة المُنفذة لسباق زايد الخيري، لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالحدث.

وتناول اللقاء آخر الاستعدادات التي من شأنها إخراج السباق في أفضل صورة، إذ لفت وزير الشباب والرياضة المصري، إلى أن تنظيم سباق زايد الخيري بشكل متتالٍ في مصر، يؤكد عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات، بما يعكس أهمية التعاون في قطاع الشباب والرياضة، وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

وقال إن ماراثون زايد الخيري يمثل منذ انطلاقته الأولى في أبوظبي عام 2001، علامة مضيئة وحدثاً رياضياً عالمياً ذا طابع إنساني، وأحد أهم جسور التواصل بين مصر والإمارات.

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