السوبر الإماراتي.. حلم شباب الأهلي والشارقة

يحدد مدربا شباب الأهلي الصربي ماركو نيكوليتش، والشارقة أولاريو كوزمين، طموحهما من لقاء السوبر الإماراتي الذي يقام مساء الغد بين شباب الأهلي والشارقة على إستاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لكل منهما المقرر عقده ظهر اليوم، حيث يطمح كلاهما في تحقيق الفوز ونيل اللقب ليكون دافعاً وحافزاً لمزيد من الإجادة خلال منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

اللقب الثالث

من جانبه، يسعى الشارقة حامل اللقب إلى الاحتفاظ بالكأس، والفوز باللقب للمرة الثالثة، أمام منافسه شباب الأهلي في أول ألقاب موسم 2022 - 2023، بعدما توج بجدارة واستحقاق بطلاً لـ ((كأس رئيس الدولة)) لموسم 2022 - 2023 على حساب منافسه العين بالفوز في النهائي بركلات الترجيح 13 - 12 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ويشارك الشارقة في كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، وهو توّج باللقب في أول مشاركة في 2019 - 2020 على حساب شباب الأهلي، وفي النسخة الماضية 2022 - 2023 على حساب العين 1 - 0، وحل وصيفاً في نسخة 2020 - 2021 بالخسارة أمام شباب الأهلي 0 - 1.

السادسة للفرسان

فيما يسعى فرسان شباب الأهلي للفوز بالكأس الذهبية للمرة السادسة بعد أن سبق وحقق الفوز 5 مرات سابقة، ويشارك شباب الأهلي في المباراة بصفته بطلاً لدوري الموسم الماضي، وسبق له المشاركة في مباراة السوبر أعوام: 2023 2021 2020 2019 2016 2014 2013 2009 2008، وفاز باللقب في مواسم: 2008 - 2009، 2013 - 2014، 2014 - 2015، 2016 - 2017، و2020 - 2021.

حكم اللقاء

من جهة أخرى، كلفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقم تحكيم محلياً بقيادة الحكم المخضرم سلطان عبد الرزاق بإدارة المباراة، ويعاونه محمد غليطة وسعيد الزيودي ونواف الزيودي حكماً رابعاً، وعيسى خليفة حكم فيديو ((الفار))، وعامر القادري حكم فيديو مساعداً.

بروفة اليوم

تجري رابطة المحترفين بروفة اليوم على كافة الأنشطة المقررة في ليلة السوبر، سعياً لإخراج المباراة في أبهى صورة، كما عودت الجماهير دائماً في كل ختام مسابقة من مسابقاتها، وأعلنت الرابطة استعداداتها للمباراة، التي ستشهد العديد من الفعاليات الترفيهية، التي ترسم البهجة على وجوه الجماهير التي ستحضر اللقاء، ومن المقرر أن تفتح البوابات قبل ساعتين من انطلاق المباراة، وستكون الجماهير على موعد مع احتفاليات وعروض خارجية في محيط إستاد آل مكتوم، بالإضافة إلى جوائز عينية مقدمة من شركاء رابطة المحترفين الإماراتية داخل وخارج الملعب.

فرصة

كما ستحظى جماهير المباراة بفرصة الفوز بجوائز كبرى سيتم السحب عليها بين الشوطين وبعد المباراة، تشتمل على سيارة ((ربدان)) مقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي، و((درهم ذهبي)) مقدم من أفاتريد. فيما تم تحديد ألوان أطقم المباراة، حيث سيرتدي شباب الأهلي الطقم الأحمر كاملاً، بينما سيلعب الشارقة بالطقم الأبيض كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء مباشرة.

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