التوقف الرابع للمحترفين.. تصحيح المسارات

دخل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات بعد الجولة الـ 12، في فترة توقف رابعة قد تمتد لأكثر من 30 يوماً، في ضوء نتائج منتخب الإمارات الأول في مشاركته المرتقبة في بطولة آسيا المقرر لها في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، ما يجعل من التوقف الجديد للمحترفين، فرصة سانحة لتصحيح المسارات، وعلاج الهفوات، وترتيب الأوراق لفرق البطولة.

وشهد دوري المحترفين، 3 توقفات سابقة قبل التوقف الرابع الحالي، الأول، بعد الجولة الثانية لمدة 26 يوماً، والثاني، بعد الجولة الخامسة لمدة 21 يوماً، والثالث، بعد الجولة السابعة لمدة 19 يوماً، لأسباب تحددت بتجمعات المنتخب الوطني، ومشاركة أندية الإمارات في دوري أبطال آسيا.

فرصة سانحة

المدرب الوطني سالم ربيع، لفت إلى أن التوقف الجديد لدوري المحترفين، يصب في مصلحة فرق عدة بقوله: بكل تأكيد أن توقف الدوري يفيد فرقاً كثيرة، خصوصاً تلك التي تحتل المراكز من الـ 8 حتى 14 في لائحة الترتيب العام للبطولة في ختام الجولة 12، في ظل التذبذب في مستويات الأداء العام خلال المباريات، وبالتالي النتائج المتحققة، والتغييرات في أجهزتها الفنية، ما يجعل التوقف فرصة سانحة لإعادة ترتيب الأوراق، وتعديل المسار في ظل كادر فني جديد.

التغيير الفني

وأضاف ربيع قائلاً: أما فرق المقدمة، فإن التوقف قد لا يفيدها كثيراً، نظراً لمشاركة عدد كبير من لاعبيها مع المنتخب الوطني في مشاركته في بطولة كأس آسيا في قطر، وربما تزيد عدم الاستفادة من التوقف في حال تم تغيير أي من الأجهزة الفنية في فرق المقدمة أو الفرق السبعة الأولى في لائحة الترتيب العام، ما يعني تأثرها سلبياً بفترة التوقف.

الجانب البدني

وحول إمكانية عدم تأثر فرق المقدمة بالتوقف الحالي للدوري في حال عدم التغيير في الأجهزة الفنية، قال ربيع: حتى مع عدم التغيير في الأجهزة الفنية لأي من فرق المقدمة، فإن التأثير السلبي للتوقف، يبقى قائماً، نظراً لافتقاد تلك الفرق عدد كبير من لاعبيها المنضمين إلى صفوف المنتخب الوطني في مشاركته القارية المرتقبة، ما يعني صعوبة إجراء أي معالجة أو ترتيب لأي من الأوراق، لأن الإعداد في الجانب البدني في النادي يبقى مختلفاً عنه في المنتخب الوطني.

استثمار التوقف

وشدد سالم ربيع، على أن أي توقف للدوري، يبقى وضعاً قابلاً للتأثير الإيجابي والسلبي في آن واحد حسب أسلوب وطريقة وظروف كل فريق في كيفية استثمار التوقف بالطريقة المثلى التي تمكنه من القيام بمعالجات لا بد منها، سواء بدنية أو فنية، منوهاً إلى أن الدوري شهد أكثر من توقف في الجولات السابقة نتيجة تجمعات المنتخب الوطني، ومشاركة أندية الإمارات في دوري أبطال آسيا.

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