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روبليف: علاقتي بدبي «نموذجية».. ومتحمس للمشاركة في بطولة «سوق دبي الحرة»

12/27/2023 7:23:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد نجم التنس الروسي أندريه روبليف، المصنف خامساً عالمياً، مشاركته في النسخة الجديدة من بطولة سوق دبي الحرة للتنس عام 2024، وتطلعه للفوز بلقبها، لتكون فاتحة خير بالنسبة له في العام الجديد، مشيراً إلى أن هذه البطولة على رأس أولوياته حالياً.

ويزور أندريه روبليف، دبي حالياً، بعد تسميته سفيراً لعلامة تجارية للرعاية الصحية، واعتبر نجم التنس العالمي أن علاقته بدبي ((نموذجية))، حيث تتوافر بها كل مقومات الراحة، وقال: ((المعيشة في دبي في غاية السهولة، أنا شبه مقيم هنا، يمكنني الأكل والتدريب والتنقل والسفر، وممارسة كافة الأنشطة بسهولة، إنها بحق حياة مثالية)).

وأكد روبليف أنه رغم وجود عدد من أصدقائه من نجوم كرة القدم العالميين، إلا أنه غير مهتم بكرة القدم، ولا يشجع فريقاً بعينه.

وأكد روبليف أنه متحمس للمشاركة في سوق دبي الحرة للتنس في نسختها الجديدة، في ظل نتائجه الإيجابية فيها السنوات الأخيرة، وقال: ((نتائجي في آخر 3 نسخ تحديداً كانت متميزة، تأهلت لنصف النهائي في نسخة، وفزت باللقب في النسخة التالية، وتأهلت للنهائي العام الماضي، أعتقد أن هذه البطولة فاتحة خير لي في الموسم، في ظل مشاركة أسماء كبيرة، أتطلع كثيراً للمشاركة، وسأبذل قصارى جهدي للفوز باللقب)).

شارك روبليف ((26 عاماً)) في بطولة دبي 5 مرات من قبل، حيث كانت أولى مشاركاته عام 2017، فيما شارك في آخر 4 نسخ على التوالي، من 2020 إلى 2023، وفاز باللقب عام 2022، وتأهل للنهائي في 2023، لكنه خسر أمام مواطنه دانييل ميدفيديف.

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