«خليجية السلة» تعتمد 6 بطولات في الموسم الجديد

اعتمدت اللجنة التنسيقية الخليجية لكرة السلة تنظيم 6 بطولات في 2024، وذلك بداية من شهر مارس المقبل، حيث تستضيف سلطنة عمان أولى البطولات، بخليجية السلة 3X3 للشباب تحت 18 عاماً، على مدار يومي 1 و2 مارس المقبل.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها أول من أمس في دبي، بحضور سعدون الكواري الأمين العام للجنة، وحضره عن بعد كل من: محمد المغيصيب رئيس اللجنة التنسيقية، إضافة إلى الأعضاء، سالم المطوع ((الإمارات))، ومحمد ناصر ((سلطنة عمان))، ومحمود المالكي ((السعودية))، وثامر الشنقا ((الكويت))، ومحمد العجمي ((البحرين)). وتقرر أيضاً استضافة الإمارات مايو المقبل لبطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للسيدات، فيما تستضيف الكويت من 29 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين البطولة الخليجية لفئة الشباب تحت 18 عاماً.

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