ولي عهد رأس الخيمة يتوج الفائزين في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

توج سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، الفائزين برموز اللقايا، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ومزاينة الإبل ((السوان 2023 - 2024))، والمقام في ميدان السوان بإمارة رأس الخيمة، وفي منافسات الشوط الأول حصلت ((سلسبيل)) لمانع علي بن حماد الشامسي على كأس الأبكار المفتوح، بعد تحقيقها زمناً بلغ 7:18:8، وفي الشوط الثاني فاز ((السيف)) لمانع علي بن حماد الشامسي ببندقية الجعدان المفتوح، بعد أن أنهى مسافة الشوط بزمن قدره 7:18:6.

كما توج الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، الفائزين في أشواط سن اللقايا، ضمن مسابقات اليوم الثالث من مزاينة الإبل، كما تفقد الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان موقع مزاينة الإبل، واطلع على مشاركات ملاك الإبل الأصيلة من المحليات السرايا والتلاد والمهجنات الأصايل، واستمع إلى شرح موجز عن المزاينة، وآليات الدخول والتحكيم.

نتائج

وأسفرت النتائج في شوط لقايا شرايا محليات لأبناء القبائل عن فوز((العاصمة)) لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني ((ريم الفلا)) لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي المركز الثالث جاءت ((سبا)) لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي.

وسجلت النتائج في شوط لقايا تلاد محليات لأبناء القبائل تقدم ((أمسية)) لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي إلى المركز الأول، ونالت المركز الثاني ((الخزنة)) لمالكها محمد سالم محمد المنصوري، وظفرت بالمركز الثالث ((سمحة)) لمالكها محسن سعيد مبخوت بن طرموم العامري.

وحصدت المركز الأول في شوط لقايا مهجنات أصايل لأبناء القبائل ((عجايب)) لمالكها ملهم مسلم مبارك سعيدة الراشدي، وكان المركز الثاني من نصيب ((نويعس)) لمالكها شافي سعيد محمد راشد المنصوري، والمركز الثالث ((أمسية)) لمالكها حمد علي محمد المزروعي.

ونالت ((الود)) لمالكها حمد عبيد سيف الرايحي العليلي المركز الأول في شوط لقايا شرايا محليات لأبناء القبائل ((أهل المنطقة))، وفي المركز الثاني ((رسمية)) لمالكها محمد سالم علي بن سميط آل علي، وفي المركز الثالث ((غزيل)) لمالكها محمد علي بخيت مسافر المسافري.

مزاينة

وتشهد مزاينة الإبل في ميدان السوان، اليوم، منافسات سن الإيذاع، ضمن أربعة أشواط للمحليات الشرايا والتلاد والمهجنات الأصايل، إذ تبدأ الإبل المشاركة بالدخول إلى شبوك المزاينة في الساعة السابعة صباحاً للشوط الأول ((شرايا عام لأبناء القبائل))، والساعة الثامنة صباحاً للشوط الثاني ((تلاد عام لأبناء القبائل))، والساعة التاسعة صباحاً للشوط الثالث ((مهجنات أصايل عام لأبناء القبائل))، والساعة التاسعة والنصف صباحاً للشوط الرابع ((شرايا لأبناء القبائل)) أهل المنطقة.

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