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حمدان بن مبارك يشهد تدريبات «الأبيض» في أبوظبي

12/27/2023 7:23:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، تدريبات منتخبنا الوطني في ملعب جامعة نيويورك بالعاصمة أبوظبي، حيث المعسكر الإعدادي لنهائيات كأس آسيا المقررة في قطر الشهر المقبل.

والتقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال فترة المعسكر الذي يستمر حتى السابع من يناير.

على جانب آخر، في إطار حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على منح الفرصة للجماهير، ووسائل الإعلام لمتابعة ومساندة منتخبنا الوطني، خلال تحضيراته لنهائيات كأس آسيا المقبلة في قطر، دعا الاتحاد الجماهير للحضور مجاناً للمباراتين الدوليتين الوديتين أمام منتخب قيرغيزستان 30 ديسمبر الجاري على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وأمام منتخب عُمان 6 يناير 2024 على إستاد آل نهيان بنادي الوحدة، وكذلك لكافة وسائل الإعلام، بهدف الوقوف خلف اللاعبين، ومساندتهم قبل السفر إلى الدوحة.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم: ((الدعم الجماهيري والإعلامي للمنتخب خلال هذه الفترة مهم، خاصة مع بدء العد التنازلي على انطلاق البطولة))، مشيراً إلى أن الجمهور يحفز اللاعبين، ويبث روح الحماسة فيهم، كما هو الحال لمختلف وسائل الإعلام، التي تسهم في تهيئة الأجواء المحفزة.

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