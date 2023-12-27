شكليات تقييم الأداء السنوي

تتجه أنظار ملايين الموظفين حول العالم نحو لحظة لا يحبها البشر وهي موعد تقييم الأداء السنوي من قبل المسؤول المباشر.

وهناك طرق عدة لتقييم الأداء لكن أشهرها هو لب المشكلة. وهو عندما يقيم الموظفين شخص واحد. فإن كان منصفاً نجا العاملون من عواقب الظلم أو الفجور بالخصومة. أن يقيم مدير موظفاً عمل نحو 2000 ساعة سنوياً ليس بالأمر الهين.

فهناك من يعلق بذهنه الربع الأخير من العام وينسى محاسن جده واجتهاده. وهناك من تموج به عواطفه ومزاجه في يوم التقييم فيصدمهم بتقييم متدنٍ. وهناك من يحابي الجميع لأن أحداً لن يحاسبه أو ليظفر بمحبة الجميع.

الواقع أن التقييم في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة يفتقر للموضوعية. لأن هناك نسبة مقبولة لمن يمكن أن تهبهم تقدير امتياز، ولابد أن يدفع شخص أو اثنان أو نحوهما ثمن تقاعسه الذي لا يتمحور حول أهداف جوهرية معلنة لم يتمكن من تحقيقها، بل حول قصور سطحية مرتبطة بحضوره وانصرافه.

ولذلك يتنامى حول العالم توجه نحو تقييم الموظفين من ((جميع الاتجاهات)) أو ما يسمى بـ360 درجة. روعة هذا النظام أن صوره عدة لكنه ينطلق من قاعدة أساسية وهي أنه من الإنصاف أن يدلي الجميع بدلوهم في تقييم الموظف. ويجب أن يعطي المسؤول المباشر النسبة الأكبر من الوزن النسبي للتقييم لاعتبارات بديهية وإلا افتقد لقوة السلطة.

ومن الحق للموظف في الجهات الخدمية، أن نأخذ برأي العملاء أو المراجعين الذين يتعاملون معه، عبر الاستفادة من البرمجيات وبياناتها. في المصارف هناك من يودعون ملايين ومئات الألوف حباً في تعامل فلان أو فلانة مقارنة بخدمات المنافسين.

ومن حق الموظف الذي يحسن التعامل مع أقرانه أن نسمع رأيهم فيه. باختصار التقييم من جميع الاتجاهات، يأتي من فوق (المسؤول المباشر)، والزملاء (أقران)، ومن هم أسفل السلم الإداري (المرؤوسين)، فضلاً عن الأطراف الخارجيين كالموردين وغيرهم.

وهناك أيضاً معايير تقييم أخرى تسمى إدارة الأداء بالأهداف MBO. ففي بعض المهن والوظائف يتطلب تحقيق أهداف محددة مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. فإذا ما تحققت وفق الجدول الزمني تقدمت المنشأة ككل نحو أهدافها.

ولذلك كلما كبرت الأهداف زاد فريق العمل الذي يعمل عليها، وارتبط تقييم مدير الإدارة بمدى تحقيق فريقه للنتائج المرجوة. وذلك حتى يصبح وسيلة ضغط عليهم.

ويمكن أن يكون التقييم خليطاً بين التقييم 360 درجة وبين إدارة الأداء بالأهداف.

مشكلة بعض الجهات أو المسؤولين أنهم لا يأخذون التقييم مأخذ الجد، ولذلك لا تجد أداءً يتحسن. ثم لا يمكنهم تحديد الاحتياجات التدريبية الحقيقية. فالهدف الأساسي من التقييم هو تقويم الأداء. ولذلك تسمي بعض الأدبيات job appraisal بتقويم الأداء باعتباره يرشد من يخضع له إلى سبل تحسين أدائه.

وإذا لم يتمكن أحد من دعمه داخلياً يكتب له مسؤوله المباشر الدورة التدريبية الأفضل. وهذا يجرنا لتحدٍ آخر وهو عدم اهتمام المؤسسة بالتدريب. فهناك بالفعل من يعتقد أن التدريب نوع من المكافأة أو التقدير.

قد يكون تقديراً إذا كانت دورة تدريبية مكلفة جداً يعبر الموظف البحار لأخذها في هارفرد أو أوكسفورد، غير أن الأصل في التدريب أن يكون ذا جودة عالية جداً. وإلا كان مضيعة للوقت، والأهم أننا لن نتمكن بسبب ضعفه من أن ننقل إلى الموظفين المهارات المطلوبة.

التدريب ينقل مهارة مهمة بعكس المحاضرات الدراسية التي تنقل معلومة. ولذلك هناك ارتباط وثيق بين ضعف نظام تقويم الأداء وبين التوصل إلى تدريب حقيقي مبني على ما يحتاجه الفرد بعيداً عن المحسوبية.

ويثمر نظام تقويم الأداء المهني، إذا ما قارن المسؤول أداء العام الحالي بالسابق، ونجح في تحديد ما يحتاجه من تقوية لنقاط ضعف أو تراخٍ في العام المقبل. ومن دون أخذ الموارد البشرية لتلك المخرجات مأخذ الجد فلن تجدي نفعاً كل جهود المدير المخلصة. كما أن حجم المؤسسة يحدد طبيعة التقييم الأمثل للعاملين لضمان عدالة التقييم.

طالما كان نظام تقويم الأداء السنوي شكلياً، فيصعب أن يتطور العاملون والقياديون والأسوأ ألا نتمكن من تحديد مكمن المشكلة لأن أحداً لم يعد يضع إصبعه على الجرح.