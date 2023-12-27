خطتك في 2024

إن للخطط قيمة لا يدرك أثرها إلا من استشعر النجاح في حياته وعرف تأثيرها، فكم سمعنا عن مشاريع على مستوى دول وأمم بدأت بخطط، لتتحول بعدها إلى استراتيجيات كاملة، يتم تنفيذها على مراحل مختلفة ومتعددة، هذا على المستوى المهني، ولكن ماذا عن المستوى الشخصي؟ فالبعض لا يهتم بموضوع التخطيط ولا أهميته، ويعيش في دوامة التكرار والروتين، وارتكاب الأخطاء، وقد تمر علينا أوقات نشعر بها بالفراغ، وعدم القدرة على إنهاء المهام، والسبب يعود لعدم وجود خطة واضحة لإنجاز المهام، خلال فترة زمنية محددة.

إن وجود الخطط يحدد المعايير والواجبات، التي ينتظر منك إتقانها، والطريقة الواضحة في كيفية تحقيق هذا النجاح.

وعلى الرغم من ذلك ففي بعض المجتمعات تضيع ثقافة وضع خطة عمل، وهناك من يجهل كيفية وضع خطة والالتزام بها، ويقوم بمهامه وأعماله من دون تخطيط، بل دون حتى رؤية للأهداف التي يرغب بتحقيقها.

لذلك نصيحة ونحن في بداية عام جديد ابدأ بكتابة كل الأهداف، التي ترغب في تحقيقها، وضع لكل مهمة إطاراً زمنياً، يمكن أن تحقق من خلاله تطلعاتك وأهدافك في حياتك وعملك ووظيفتك، التي تشغلها، وما ستسعى لتحقيقه خلال العام الجديد، وترغب في إضافته لنفسك من خبرات، وما ستتعلمه خلال العام الجديد.

هي دعوة للجلوس مع النفس، والتفكير بهدوء، ووضع خطة شاملة عملية، يمكن أن تفيدك في حياتك، وتساعدك على تنظيمها، بل ومحاولة التقيد بها، والعمل على تنفيذها، وعليك أن تطور مهارتك بالمزيد من القراءات والدورات، وكن لحوحاً في التعليم واكتساب الخبرة والمهارات، وطور من معارفك في حياتك وخبراتك حتى تكون جاهزاً للتعامل مع أي تغيرات في الحياة.

التخطيط له أهمية كبيرة في اختصار الوقت والجهد، وتحقيق أحلامك وأهدافك، وكل ما يمكنك فعله هو اختيار الوقت والمكان المناسبين لتأدية مهامك، وكل ما تحتاج إليه التعلم والتدريب والتقدير، والبحث عن الطريقة المثلى لتحقيقها، وتحويلها لواقع حياتي، وعلى نطاق واسع.