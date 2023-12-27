غاليليو.. والظفر بضربة العمر

إن متابعة الحال المحرجة لـ (غاليليو) العالم الإيطالي الشهير (1642-1564). ينتهي المرء إلى أن: أي مبتكر أو مبدع يخدع نفسه، إذا اقتنع أن بإمكانه التفرّغ لابتكاراته أو كتاباته الإبداعية، من دون أن يحصل على دخل مالي ثابت، حتى وإن كان بسيطاً، يوفر له قوت قلمه.

كان هذا شأن علماء عصر النهضة جميعاً في القرون

(-14 17)، إذ كانوا يهدون اختراعاتهم وإبداعاتهم للقياديين، ممن يعملون تحت رعاياتهم وقتذاك، فعلى سبيل المثال، أهدى غاليليو ذات مرة بوصلة عسكرية اخترعها، إلى دوق (غوانزاكا) الإيطالية. ثم أهدى كتابها (الكتالوج) الشارح لاستخدامها إلى عائلة (مديتشي). وكان كلا الحاكمين ممتنّين، فمن خلالهما تمكن غاليليو من زيادة عدد الطلاب لديه.

لكن المشكلة الكأداء بالنسبة له، كانت أن الهدايا عينية لا نقدية. ما جعل حياته شعوراً مستمراً بانعدام الأمان.

في سنة (1610)، تكشفت لغاليليو خطة، فبعد أن اكتشف أقمار كوكب المشتري، قرر، بدلاً من تقسيم اكتشافه بين رعاته المتعددين، أهدى المجهر الفضائي لواحد منهم، وأهدى الكتاب المفصّل لآل مديتشي.

وكان لاختياره لهم والتركيز عليهم سبب واحد، هو أن مؤسس العائلة، ويدعى (كوزيمو الأول - 1540)، قد جعل المشتري رمزاً لآل مديتشي، يتجاوز به السياسة والصيرفة، لاتصاله بروما القديمة وآلهتها. فقام غاليليو بتحويل اكتشافه لأقمار المشتري إلى حدث كونيّ، لتكريم عظمة آل مديتشي.

فأعلن أن (النجوم الساطعة - أقمار المشتري - قدمت نفسها في السماوات إلى مجهره الفضائي، في الوقت نفسه الذي شهد تتويج كوزيمو الثاني. وأن عدد الأقمار الأربعة في فلك المشتري، يضاهي عدد آل مديتشي. والأقمار تدور حول المشتري، كما الأبناء الأربعة يدورون حول مؤسس السلالة كوزيمو الأول). وزعم بأن السماوات بهذا تعكس صعود نجم آل مديتشي.

وبعد إهداء غاليليو اكتشافه لآل مديتشي، قامت العائلة بجعله عالمِاً رسمياً يتبع البلاط براتب كامل. وتلك كانت ضربة العمر لديه، قطع بها دابر المِنن.