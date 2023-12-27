الملفات الصعبة في العام الجديد

بينما يلملم عام 2023 أوراقه استعداداً للرحيل، يستعد العالم لاستقبال عام جديد، تتجه فيه الآمال نحو فترة ينعم فيها العالم بالسلام والأمن والاستقرار.

فقد كان عام 2023 عاماً حمل معه الكثير من العواصف الجيو- سياسية والكوارث الطبيعية والحروب القاسية، التي أزهقت أرواح الكثيرين، وشردت الآلاف في أوكرانيا وغزة، وغيرها من بقاع العالم الملتهبة.

وبينما لم يستطيع ملايين البشر تجنب غضب الطبيعة، والتي كانت على هيئة كوراث وزلازل، أزهقت النزاعات المسلحة أرواح ملايين أخرى.

ولذا، تتجه الآمال إلى عام جديد يحمل السلام والأمن والرخاء للجميع، عام يحمل معه بشائر الخير والنماء لملايين البشر حول العالم، ويحمل معه أيضاً تكاتف المجتمع الدولي لخلق عالم خالٍ من الانبعاثات الضارة بالبيئة، وجعل هذا الكوكب نظيفاً وصحياً لأجيالنا القادمة.

إذن، من الملفات الصعبة التي سوف تظل تواجه العالم خلال عام 2024، ثلاثة ملفات رئيسة، هي إيقاف تلك الحروب المؤلمة التي تزهق يومياً آلاف الضحايا، وحماية الكوكب من أضرار التلوث، ودفع عجلة مسيرة التنمية والرخاء الاقتصادي في العالم أجمع إلى الأمام.

مساهمة دولة الإمارات في تلك الملفات الثلاثة الصعبة التي تواجه العالم، هي مساهمة حقيقية وفعالة ونشطة. فمنذ بداية حرب أوكرانيا، والحرب على غزة، ودولة الإمارات تعمل جاهدة من أجل إيقاف إراقة الدماء، واللجوء إلى الحلول السلمية.

وكما يبدو فإن تعذر تلك الحلول قد زاد من معاناة الكثير من المدنيين، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية وهجرة الملايين من أرضهم إلى خارج بلدانهم.

دولة الإمارات أدركت هذا الأمر، ودعت المجتمع الدولي إلى وقفة تكاتف من أجل إيقاف تلك الحروب المدمرة، والتي تؤثر في استقرار العالم أجمع، والتي تعد جزءاً من تأخر حركة التنمية الاقتصادية في كافة المجتمعات. ومن أجل إعادة عجلة التنمية إلى مسارها الصحيح، دعت دولة الإمارات، مع الكثير من الدول المحبة للسلام، إلى إيقاف تلك الحروب، واللجوء إلى الحلول السلمية.

ولم تقتصر جهود دولة الإمارات على الدعوة للسلام، بل ساهمت في مساعدة ضحايا الحروب. فتوفير المياه الصالحة للشرب، والمستشفى الميداني الإماراتي في غزة، إلى محاولة التوفيق بين الخصوم: روسيا وأوكرانيا، كانت جزءاً من جهود الإمارات لوقف نزيف الدماء، والدعوة إلى عالم خالٍ من كل أشكال العنف والكراهية.

وعلى الرغم من التهاب العالم سياسياً، إلا أن دولة الإمارات لم تفقد الآمال في عالم صحي ونظيف بيئياً للأجيال القادمة. فقد احتضنت مؤتمر الأطراف، وساهمت مادياً في صندوق الأضرار لصالح كل مجتمعات العالم.

فقد كان عام 2023 من أكثر السنوات حرارة، والأكثر من ناحية التأثير البيئي السلبي. ولهذا، كان لنجاح مؤتمر ((كوب 28))، أكبر صدى في العالم. فقد استطاعت قوة الإمارات الناعمة، أن توحد جهود العالم وتصبها في قناة واحدة لمصلحة كل شعوب العالم.

فقوة الإمارات الناعمة، تتمثل في جهودها الدؤوبة من أجل خلق عالم خالٍ من كل أشكال العنف والتمييز والكراهية، وعالم صحي ونظيف لكل أجيال العالم، وهي تعطي مثالا جميلاً للآخرين، بأن عملية التنمية الاقتصادية عملية مستمرة ومستدامة، لا يجب أن يعيقها أي عائق.

وبينما تدرك دولة الإمارات أنها تعيش وسط إقليم يتأثر بصورة يومية ودائمة بالمتغيرات الجيو-سياسية والاقتصادية الحاصلة في العالم، لذا، فهي مستعدة دوماً لمواجهة الطوارئ، والاستعداد الجيد للمستقبل، وخاصة من جهة وضع الخطط والاستراتيجيات التنموية والاقتصادية. كما تدرك الإمارات أن عملية التنمية هي عملية مستدامة، لا يجب أن يؤثر فيها أي عائق.

وبينما تعاني العديد من دول العالم من الاقتصادات المتعثرة، نتيجة لضعف التخطيط أو عدم مواءمته للمتغيرات الحاصلة، فإن دولة الإمارات تحرص على أن تواكب عملية التنمية الاقتصادية، المتغيرات الدولية المتوقعة. وهذا ما دعا المراقبين لتوقع نمو اقتصادي للدولة في عام 2024 بحوالي 5.7 %.