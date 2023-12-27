في واحدة من قصائده الشهيرة التي لطالما قرأناها في مراهقتنا، تستوقفني اليوم عبارة فتحت لدي قوساً في الذاكرة والذكريات والتأملات.. يقول نزار في قصيدته:

وما بين وعدين وامرأتين

وقطار يجيء وآخر يمضي

هنالك خمس دقائق أدعوكِ

فيها لفنجان شاي قبيل السفر

القصيدة طويلة جداً، يورد فيها الشاعر الكثير من تناقضاته كشاعر وعاشق ضمن صور وذكريات ومشاعر باذخة جداً، وهذا ليس الهدف من استدعاء القصيدة، إن ما ذكرني بالقصيدة هو الخمس دقائق التي تسبق السفر أو الفراق أو المغادرة، والتي يظن الشخص أن بإمكانه أن يستدرك فيها ما لا يدرك إلا بالشعر والأحلام، فنزار يصور في قصيدته أنه في هذه الخمس دقائق يمكنه أن يدعو حبيبته لفنجان شاي، ويجلس ليثرثر معها ويطمئن عليها، ويشكو همومه ويشتم ظروفه، ويخترع لغة خاصة يفصلها لها وحدها، ويكتب لها شعراً لم يكتب لامرأة سواها.. كل هذا في الخمس دقائق المتبقية قبل وصول القطار أو قبل التوجه للطائرة!

ففي ذاكرة الأسفار جيوب تختبئ فيها حكايات بلا حصر، وقد استدعت ذاكرتي موقفاً حدث مع العائلة، منذ أكثر من عشرة أعوام، عندما انتهينا من إجراءات مغادرة الفندق في إحدى الدول الأوروبية، جاءت السيارة التي تنقلنا للمطار وتم تحميل الحقائب، وجلس الجميع في أماكنهم، وكنت مسؤولة عن كل ذلك، وبطبيعة الحال فإن الأمر لا يخلو من توتر وعصبية، وبعد أن انتهينا وقبل أن يتحرك السائق صاحت والدتي انتظروا! لماذا (فلانة وفلانة ليستا في السيارة!) فقد خطر لهما في الخمس دقائق الأخيرة الذهاب للسوق، ولكم أن تتخيلوا مقدار التوتر والهواتف مغلقة، لكنهما حين عادتا وجدتا من التقريع ما لم تنسه أي منهما حتى اليوم!

والحقيقة أن تذكر أمر ضروري والإصرار على اقتنائه، وإن في اللحظات الأخيرة من السفر يبدو أمراً غريباً للبعض، ومستفزاً لآخرين، لكنه سلوك له عشاقه وهواته المعروفون به حين لا يمنعهم شيء من ذلك حتى وإن فاتتهم الرحلة، وقد حدث ذلك لكثيرين أعرفهم مراراً وتكراراً.