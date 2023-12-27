متى ينتبهون؟

نستغرب من الذين ما زالوا يعتقدون بأن الإخوان يمكن أن يتعايشوا مع فئات مجتمعاتهم الأخرى، ويصرون على اعتبارهم ((طيفاً من أطياف الوطن))، كما يحلو لهم أن يرددوا!

وهذا الاستغراب مرده حال أمة بأسرها منذ 2011 وما بعدها، فقد تمزقت دول، واشتعلت حروب في دول أخرى، وما تكاد تطفو على السطح مشكلة، إلا وكان لهذا التنظيم اليد الطولى في إثارتها، من السودان إلى اليمن إلى سوريا إلى العراق إلى ليبيا، هنا في بلادنا العربية، ولولا تنبه المصريين والتوانسة، لكانت هاتان الدولتان غارقتين في الانقسام والتطاحن بين مكوناتها، رغم أن فترة تسلّم الإخوان للسلطة فيهما، كانت سائرة نحو الخطر الذي استمرت آثاره إلى عشر سنوات من المعاناة، وما يحدث في نيجيريا والصومال والدول الأفريقية المحيطة بالصحراء الكبرى، يكمل الصورة التي آلت إليها أحوال المسلمين، الذين كانوا آمنين مطمئنين قبل أن يصلهم فكر الفئة التي تصر على أنها المميزة من بين كل الفئات المسلمة والمتعايشة تحت راية التوحيد.

كتبهم ونظريات مؤسسي حركتهم، وأفعال قادة تنظيمهم الدولي، وجرائم المتسمين بأسماء أخرى ليبعدوا الشبهات عنهم، من القاعدة إلى داعش إلى الشباب إلى باكو حرام، كل ذلك يفصح عن مكنونات قلوبهم، وأوهام تجمعت في عقولهم، يمكن أن تُقرأ، وأن تُفسر، وأن تُقارن بالواقع الذي وصلت إليه الأمة بسببهم، ولكن الواضح أن البعض لا يريد أن يتعلم، أو على أقل تقدير، لا يريد أن يحتاط حماية لنفسه ولبلاده، وما زال يقبل بأن يضع يده في أيديهم، وأن يترك لهم مساحات ينشرون من خلالها فكرهم المنحرف، والمعادي لكل من لا يتقبل ذلك الفكر.

هناك نموذج يمكن أن يتعلموا منه، وأقصد هنا الغافلين أو المتغافلين، أما النموذج، فهو آتٍ من تركيا التي تداركت الأمور، وتنبهت إلى ((آفة الإخوان))، بعد أن نخرت، ورفعت عنهم يدها، وكان آخرها ما تسرب عن إلقاء القبض على ((حاكم المطيري))، الذي أدار لعقود نشر الفوضى في البلاد العربية، عبر تدريب الإرهابيين، وتمويل عملياتهم، وهو مطلوب في بلاده الكويت، بعد صدور حكم ضده بتهم أمن دولة، أولها ((العمل على قلب نظام الحكم، والتخابر مع دول أخرى))!