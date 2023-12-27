حكاية أول فيلم سينمائي عرض في الإمارات

في عام 1941 أنتجت شركة فوكس السينمائية وعرضت الفيلم الكوميدي الأمريكي ((الرجل الذي فقد نفسه)) من إخراج إدوارد لودفيغ، وبطولة ((براين أهيرن)) و((كي فرانسيس)) و((نيلس أستر)) عن رواية بنفس الاسم من تأليف الروائي الإيرلندي ((هنري دو فير استاكوبول)) صاحب رواية ((البحيرة الزرقاء)) الشهيرة.

وتدور قصة الفيلم حول قطب المتاجر ((مالكولم سكوت)) الذي يهرب من مصحة عقلية ويذهب إلى الحانة فيلتقي فيها بـ ((جون إيفانز)) الذي يشبهه كثيراً، ويسهران معاً، ويدعو مالكولم جون إلى منزله للمبيت عنده.

وعندما يستيقظ جون يعتقد كبير الخدم بول وآخرون خطأ أنه سيدهم مالكولم. لاحقاً يقتل مالكولم الحقيقي في حادث مترو الأنفاق، ويقوم جون وسط أحداث ومفارقات طريفة بحماية زوجة مالكولم المنفصلة عنه من التورط في صفقات لبيع متاجر زوجها المتوفى، فتحبه وتثق فيه وتقرر الزواج بشبيه زوجها.

هذا الفيلم كان العمل السينمائي الأول الذي شاهده أبناء الإمارات، من خلال دار سينما مفتوحة أنشأها سلاح الجو الملكي البريطاني داخل القاعدة العسكرية البريطانية بالشارقة في الرابع من مايو سنة 1943 زمن الحرب العالمية الثانية، وذلك من باب الترفيه عن الجنود الإنجليز، لكن سمح للعموم بدخولها.

يقول المؤرخ والباحث ((علي إقبال شودري)) إنه وجد في أرشيفات سلاح الجو الملكي البريطاني الخاصة بإمارة الشارقة ما يفيد بافتتاح هذه الدار السينمائية تحت اسم ((سينما المحطة)) لرفع معنويات كوادر السرب الجوي البريطاني إبان تمركزهم في الشارقة لحماية سفن الحلفاء العاملة في بحر عمان ومياه الخليج العربي، خصوصاً وأنهم كانوا محبطين من المشاكل الفنية التي كانت تتعرض لها طائراتهم من نوع ((بريستول بلينهايم)).

ويضيف أن مقاعد السينما كانت عبارة عن علب البنزين والمياه المستعملة ذات الشكل المكعب، أما الشاشة فقد كانت عبارة عن حائط أبيض رفيع خلف فناء المحطة الذي تحول لاحقاً إلى متحف، وهو لا يزال موجوداً حتى اليوم، بينما كانت الأفلام ومعظمها أمريكية كوميدية أو من أفلام المغامرات، تعرض أسبوعياً وتستقطب جمهوراً عريضاً من سكان الشارقة وبقية الإمارات.

ويقول الكاتب الإماراتي إبراهيم الملا في أحد مقالاته المنشورة إن ذلك الحدث شكل في الواقع الصدمة البصرية الأولى للأهالي الخارجين لتوهم من الصدمة السمعية التي سببها ظهور المذياع، وأن سينما المحطة ساهمت في خلق أول نوع من الاحتكاك البصري مع الشاشة في مكان لم يكن مهيأ لمثل هذه التجربة الفنية والثقافية الكبيرة، والتي للأسف، ونظراً للأمية التعليمية المحيطة بالمكان، لم تؤد سوى لترسيخ ثقافة المشاهدة دون ثقافة التذوق والإنتاج السينمائي.

وأخبرنا الملا أيضاً أنه في خمسينات القرن الماضي ظهر في الإمارات ما عرف بـ ((القوافل الثقافية)) من خلال سيارات جيب من نوع ((لاندروفر)) كانت مغطاة وتقوم بعرض أفلام سينمائية انجليزية وأمريكية مع أفلام توعوية وثقافية في الأحياء الشعبية، إلى أن بدأت صالات السينما تظهر تباعاً في أواخر الخمسينات وأواسط الستينات في دبي والشارقة ورأس الخيمة وكلباء وغيرها من المناطق، عارضة أفلاماً عربية وهندية وغربية.

أما الباحث في تاريخ المنطقة الدكتور سلطان بن حرمول فقد استعاد بعض ذكرياته عن سينما المحطة فقال ما مفاده أنه كان يذهب مع والده في الخمسينات لمشاهدة الأفلام الإنجليزية في محطة القاعدة البريطانية، وكانت قيمة التذكرة آنذاك أربع آنات (25 فلساً)، وأنه ظهرت في الشارقة في أواخر الخمسينات ((سينما هارون)) وكانت غير مسقوفة، وبالتالي كانت عروضها تحت رحمة الظروف الجوية، لكن عشاق الأفلام كانوا يصمدون ويستمرون في المشاهدة حتى في ظل المطر الغزير الذي كانوا يحتمون منه بالكراتين كمظلات، وأن أول فيلم شاهده يوم افتتاح ((سينما هارون)) سنة 1958 في عرض مجاني هو الفيلم الهندي ((نوه رنك)) (الألوان التسعة)، ويضيف أنه في الفترة ذاتها تقريباً ظهرت في دبي ((سينما الوطن))، ثم ظهرت في الستينات ((سينما النخيل)) في رأس الخيمة.