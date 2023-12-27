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محكمة الاستئناف الأمريكية تعلق حظر مبيعات ساعات آبل

12/27/2023 7:23:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فازت شركة "أبل" بحكم قضائي، يتم بمقتضاه تعليق مؤقت لحظر أمريكي على بيع أحدث ساعاتها الذكية.

ويمنح الحكم شركة أبل إرجاء لتنفيذ الحكم في معركة بشأن براءة الاختراع، نجم عنها تعليق بيع الساعات في السوق. وهددت الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 17 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأصدرت محكمة استئناف في واشنطن إيقافا مؤقتا اليوم الأربعاء للحظر بعد يوم من طلب شركة "أبل" إرجاء مفوضية التجارة الدولية الأمريكية القرار، الذي كان يحظر تصدير ساعة "أبل" الذكية من طرازي "سيريز 9" و "ألترا 2".

ومنحت المحكمة المفوضية حتى 10
يناير لترد على طلب "أبل" بمزيد من التعليق خلال استئناف الشركة ضد قرار مفوضية التجارة الدولية.

واضطرت "أبل" إلى وقف مبيعات أحد منتجاتها المميزة بعدما خلصت مفوضية التجارة الدولية إلى أن الشركة انتهكت حقي براءة اختراع من شركة الأجهزة الطبية "ماسيمو" لجهاز يقيس نسبة تشبع الدم بالأكسجين.

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