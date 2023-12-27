الإمارات تؤكد أهمية إحراز تقدم بملف الأسلحة الكيميائية في سوريا

أكدت الإمارات أهمية إحراز تقدم بملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي كافة الملفات المتعلقة بحل الأزمة السورية، مشيرة إلى أن تهديدات الإرهاب الكيميائي من قبل تنظيم داعش تشكل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة، كما أعربت عن قلقها العميق إزاء استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض كسلاح حارق في غزة ولبنان.

وفي بيان لوفـد الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية ألقته ريم العامري، ((ملحق)) فقد تم التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرف من الظروف، من قبل أي كان، وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي.

ترحيب

وأعلنت الإمارات ترحيبها بانعقاد جولة المشاورات الخامسة والعشرين في دمشق، والمناقشات الجارية بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا حول كافة الأمور العالقة، حيث يظل استمرار الحوار بين الجانبين مسألة رئيسية لإحراز تقدم في هذا الملف. وقالت إنه ((يجب الحفاظ على الطابع الفني ومبدأ التوافق لمنظمة حظر الأسلحة لضمان عدم تسييس الملفات)).

وأكد بيان الإمارات الذي ألقته ريم العامري أن القرار الأخير الذي اعتمد خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية لم يسبق له مثيل في المنظمة، ولن يسهم في تجاوز حل المسائل العالقة في هذا الملف، كما سيكون له تبعات على الأوضاع الإنسانية المتردية أساساً في سوريا، وبالأخص من حيث حظر مواد كيميائية ومعدات ذات الاستخدام المزدوج، والتي تستعمل في الأغراض الطبية والصيدلانية، وغيرها من الأغراض السلمية، وسيعرقل هذا النهج التقدم، الذي أحرزته كل من المنظمة وسوريا في استعادة بناء الثقة، وإيجاد صيغة مشتركة يمكن العمل بها.

تهديدات

وشددت دولة الإمارات على أنه لا يمكن التغاضي عن تهديدات الإرهاب الكيميائي خاصة مع استمرار تنظيم داعش في شن هجماته في سوريا، مشيرة إلى أن تهديدات الإرهاب الكيميائي من قبل التنظيم يشكل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة، وهذا ما دعمه التقرير الأخير من قبل فریق التحقیق التابع للأمم المتحدة لتعزیز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش ((يونيتاد)).

الفوسفور الأبيض

وأعربت الإمارات عن قلقها إزاء التقارير، التي تفيد باستخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في غزة، ولبنان كسلاح حارق، فهو محرم دولياً بموجب اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام ألف وتسعمائة وثمانين الموقعة في جنيف، حيث يعرّض الفسفور الأبيض المدنيين لخطر الإصابات الحرجة وطويلة الأمد، كما أن استخدامه على المدنيين يثير تساؤلات خطيرة بشأن الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وينبغي التحقيق فيه.

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