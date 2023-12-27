السودان.. تأجيل لقاء حميدتي والبرهان

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تلقت مذكرة من نظيرتها في جيبوتي، التي تترأس حالياً منظمة دول شرق أفريقيا ((إيغاد))، تفيد بتأجيل لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ((حميدتي))، والذي كان مقرراً عقده اليوم الخميس في جيبوتي.

وأضافت الخارجية السودانية، في بيان: ((إن وزارة الخارجية الجيبوتية أبلغتها بأن حميدتي لن يتمكن من الحضور إلى جيبوتي لأسباب فنية خاصة به، وأنها ستحاول التنسيق لعقد اللقاء، خلال شهر يناير المقبل)). وأكدت الخارجية السودانية أن ((البرهان أعلن بصورة رسمية موافقته على عقد اللقاء، على أمل إنهاء معاناة السودانيين، التي خلّفها تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة))، كما اتهمت قيادة الدعم السريع بالمماطلة، وعدم تحكيم صوت العقل، أو الرغبة في إيقاف تدمير السودان وشعبه.

وفي سياق متصل قال حميدتي، أمس الأربعاء، إنه التقى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، في أول زيارة خارجية له، منذ اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل. وأكد في تدوينة على منصة ((إكس)) أنه ناقش مع موسيفيني التطورات في السودان، وقدم له شرحاً مفصلاً حول أسباب نشوب الحرب والجهات، التي تعرقل الحل السياسي.

وأعلنت قمة الهيئة الحكومية للتنمية ((إيغاد)) عن تهيئة الأجواء للقاء مثمر، بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو ((حميدتي)). ونقلت قناة ((العربية)) عن مصادر في ((إيغاد))، قولها: إن ترتيبات لقاء البرهان وحميدتي الخميس، قد اكتملت، بعدما تلقت المنظمة تأكيدات بموافقة الطرفين.

وتتنافس مبادرتان لجمع القائدين العسكريين، تتبنى إحداهما الهيئة الحكومية للتنمية ((إيغاد))، لإيجاد حل أفريقي للأزمة السودانية، في حين يقود الثانية رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، الذي أعلن- الاثنين الماضي- إرساله خطابين للجنرالين، يدعوهما إلى اجتماع عاجل، لبحث سبل وقف الحرب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز