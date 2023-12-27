Thursday, 28 December 2023 04:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تتأهب لنشر أحدث مدافع هاوتزر لمواجهة أوكرانيا

12/27/2023 7:23:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رئيس شركة ((روستيخ)) الحكومية الروسية للدفاع، سيرغي تشيميزوف، أمس إن روسيا ستنشر قريباً أحدث مدافع ((هاوتزر)) في منطقتها العسكرية الشمالية المتاخمة لفنلندا والنرويج لمواجهة القوات الأوكرانية.

وأوضح تشيميزوف في مقابلة مع الوكالة الروسية للإعلام، أن اختبار وحدات المدفعية ذاتية الدفع الجديدة من طراز ((كووليشن إس في))، انتهى وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل، لافتاً إلى أن تسليم الدفعة التجريبية الأولى سيجري بحلول نهاية 2023. وتابع: ((أعتقد أنها ستظهر هناك (في المنطقة العسكرية الشمالية) قريباً، نظراً لأن مدافع الهاوتزر من هذه الفئة مطلوبة لتوفير ميزة على نماذج المدفعية الغربية من حيث مدى إطلاق النار)).

ومنذ الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، اتهمت موسكو الغرب بشن ((حرب بالوكالة)) ضدها، وحذرت من أنها ستحشد قوات على حدودها الغربية بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، الذي تقوده الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، استدعت موسكو السفير الفنلندي المعتمد في موسكو، أنتي هيلانتيرا، عقب توقيع بلاده اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة.

ووقعت فنلندا والولايات المتحدة اتفاقاً لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وذلك غداة التحذير الذي وجهه بوتين، إلى الدولة الإسكندنافية رداً على انضمامها إلى الناتو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، ((تم استدعاء السفير الفنلندي في موسكو، أنتي هيلانتيرا، إلى وزارة الخارجية الروسية، بعد موافقة الحكومة على إبرام اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة)).

والاتفاق الذي يضفي طابعاً رسمياً على العلاقات الوثيقة بين واشنطن وهلسنكي، أشاد به وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن، باعتباره ((علامة قوية على التزام الولايات المتحدة الدفاع عن فنلندا وشمال أوروبا بأسرها)).

عسكرياً، أكد الجيش الأوكراني أنه انسحب إلى أطراف بلدة مارينكا بعد سيطرة القوات الروسية عليها، فيما اعتبر الرئيس الروسي تحرير المدينة فرصة لإبعاد القوات الأوكرانية عن مدينة دونيتسك. وأوضح أن الانسحاب من مارينكا انسحاب تكتيكي، مشيراً إلى أن ((حماية كل قطعة من الأرض أمر ضروري، لكن الحفاظ على أرواح جنودنا أهم))، بحسب ما ذكر رئيس أركان الجيش فاليري زالوجني في كييف.

وأقر زالوجني بأن مارينكا أصبحت تحت قبضة القوات الروسية، مضيفاً أن الانسحاب الأوكراني يجب ألا يؤدي إلى غضب شعبي .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN27122023000110011019ID1107663126

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث