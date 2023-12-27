روسيا تتأهب لنشر أحدث مدافع هاوتزر لمواجهة أوكرانيا

قال رئيس شركة ((روستيخ)) الحكومية الروسية للدفاع، سيرغي تشيميزوف، أمس إن روسيا ستنشر قريباً أحدث مدافع ((هاوتزر)) في منطقتها العسكرية الشمالية المتاخمة لفنلندا والنرويج لمواجهة القوات الأوكرانية.

وأوضح تشيميزوف في مقابلة مع الوكالة الروسية للإعلام، أن اختبار وحدات المدفعية ذاتية الدفع الجديدة من طراز ((كووليشن إس في))، انتهى وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل، لافتاً إلى أن تسليم الدفعة التجريبية الأولى سيجري بحلول نهاية 2023. وتابع: ((أعتقد أنها ستظهر هناك (في المنطقة العسكرية الشمالية) قريباً، نظراً لأن مدافع الهاوتزر من هذه الفئة مطلوبة لتوفير ميزة على نماذج المدفعية الغربية من حيث مدى إطلاق النار)).

ومنذ الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، اتهمت موسكو الغرب بشن ((حرب بالوكالة)) ضدها، وحذرت من أنها ستحشد قوات على حدودها الغربية بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، الذي تقوده الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، استدعت موسكو السفير الفنلندي المعتمد في موسكو، أنتي هيلانتيرا، عقب توقيع بلاده اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة.

ووقعت فنلندا والولايات المتحدة اتفاقاً لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وذلك غداة التحذير الذي وجهه بوتين، إلى الدولة الإسكندنافية رداً على انضمامها إلى الناتو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، ((تم استدعاء السفير الفنلندي في موسكو، أنتي هيلانتيرا، إلى وزارة الخارجية الروسية، بعد موافقة الحكومة على إبرام اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة)).

والاتفاق الذي يضفي طابعاً رسمياً على العلاقات الوثيقة بين واشنطن وهلسنكي، أشاد به وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن، باعتباره ((علامة قوية على التزام الولايات المتحدة الدفاع عن فنلندا وشمال أوروبا بأسرها)).

عسكرياً، أكد الجيش الأوكراني أنه انسحب إلى أطراف بلدة مارينكا بعد سيطرة القوات الروسية عليها، فيما اعتبر الرئيس الروسي تحرير المدينة فرصة لإبعاد القوات الأوكرانية عن مدينة دونيتسك. وأوضح أن الانسحاب من مارينكا انسحاب تكتيكي، مشيراً إلى أن ((حماية كل قطعة من الأرض أمر ضروري، لكن الحفاظ على أرواح جنودنا أهم))، بحسب ما ذكر رئيس أركان الجيش فاليري زالوجني في كييف.

وأقر زالوجني بأن مارينكا أصبحت تحت قبضة القوات الروسية، مضيفاً أن الانسحاب الأوكراني يجب ألا يؤدي إلى غضب شعبي .

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