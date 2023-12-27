فيضانات توقع 7 قتلى في أستراليا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين من جرّاء فيضانات وعواصف رعدية ضربت الساحل الشرقي لأستراليا، حيث لا يزال التيار الكهربائي مقطوعاً عن أكثر من 80 ألف مسكن.

وسقط القتلى السبعة، وبينهم طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، في مقاطعتي كوينزلاند وفيكتوريا اللتين تعرّضتا لعواصف رعدية ورياح عاتية تسبّبت بفيضانات وسقوط أشجار وأعمدة كهرباء. وانقلب قارب على متنه 11 شخصاً بالقرب من مدينة بريزبن، ممّا تسبّب في مصرع شخصين غرقاً، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت رئيسة شرطة كوينزلاند، كاتارينا كارول، للصحافيين إنّ ((الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مأسوية بسبب الطقس)). وأضافت أنّ فرق الإنقاذ قلقة بشأن مصير امرأة تبلغ من العمر 46 عاماً جرفتها مياه الأمطار في غيمبي الثلاثاء ولم يكن قد تمّ العثور عليها. وأوضحت أنّ امرأتين كانتا برفقتها، إحداهما نجت والأخرى قضت. وأضافت فرق الإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود من أفراد طاقم القارب.

تحذير

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أنّ منطقة كوينزلاند لا تزال معرضة لخطر عواصف رعدية ((خطرة)) وفيضانات ((مهدّدة للحياة)) وتساقط حبات برَد ((عملاقة)) وهبوب رياح ((مدمّرة)).

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي هطول المزيد من الأمطار على الرغم من التوقعات بتراجع الطقس السيئ في بعض المناطق هذا الأسبوع.

من جهتها ، قالت شركة ((إنرجيكس)) للطاقة الكهربائية إنّ أكثر من 80 ألف مسكن لا تزال بدون كهرباء.

وفي الوقت الذي تشهد فيه أستراليا هطولاً للأمطار في شرق البلاد، تكافح عدة مناطق في الغرب الحرائق، وذكرت وسائل إعلام أن رجل إطفاء متطوع لقي حتفه أثناء ممارسة عمله.

وتشهد أستراليا حالياً ظاهرة النينيو المناخية التي يمكن أن تسبب ظواهر مناخية متطرفة تتراوح بين حرائق الغابات والأعاصير الاستوائية وحالات الجفاف الطويلة.

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