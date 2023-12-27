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واشنطن تناقش مع إسرائيل الانتقال إلى «مرحلة مختلفة» من الحرب

12/27/2023 7:23:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن مسألة انتقال إسرائيل إلى ((مرحلة مختلفة)) في الحرب التي تخوضها ضد حركة ((حماس)) في قطاع غزة، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض، فيما يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجولة شرق أوسطية، في نهاية الأسبوع المقبل.

والتقى بلينكن في واشنطن، أمس، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر. كما التقى ديرمر مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن سوليفان وديرمر تباحثا في خطة لـ((اليوم التالي)) بعد الحرب على غزة، بما في ذلك الحكم والأمن في غزة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن سوليفان ناقش مع ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ((الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحرب للتركيز على أهداف حماس مهمة)). وأضاف إن المحادثات بين المسؤولين الأمريكي والإسرائيلي تطرقت أيضاً إلى ((الخطوات العملية لتحسين الوضع الإنساني وتقليل الأضرار على المدنيين))، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تعزيز فرص إطلاق سراح الذين ما زالت حركة ((حماس)) تحتجزهم في قطاع غزة.

وتصر واشنطن على وجوب أن يولي الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية في قطاع غزة الأولوية للضربات ((الجراحية)) التي توقع أقل عدد ممكن من الضحايا المدنيين. وفي الآونة الأخيرة لم يتوان الرئيس الديمقراطي جو بايدن عن التعبير علناً عن خلافاته مع حكومة نتانياهو المحافظة.

وأتى اللقاء بين سوليفان وديرمر بعد ساعات من تحذير رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي من أن الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر في غزة ستستمر ((أشهراً عدة أخرى)).

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول ثانٍ في البيت الأبيض أن الاجتماع بين سوليفان ودريمر تطرق أيضاً إلى الحاجة ((للاستعداد لليوم التالي (لانتهاء الحرب)، بما في ذلك لمسائل الحكم والأمن في غزة، وإيجاد أفق سياسي للفلسطينيين، ومواصلة العمل على التطبيع)).

إلى ذلك، يزور بلينكن المنطقة نهاية الأسبوع المقبل، وهذه ستكون زيارة بلينكن الرابعة إلى المنطقة، والخامسة لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.

ويتوقع أن يلتقي في إسرائيل مع رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، ومع أعضاء كابينيت الحرب، وفق ما ذكر موقع ((واللا)) الإلكتروني أمس. وحسب مصادر إسرائيلية وأمريكية وعربية، فإن بلينكن سيبحث خلال جولته موضوع الحرب على غزة. وتأتي الزيارة ضمن زيارات مسؤولين أمريكيين متواصلة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

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