عشرات القتلى في خان يونس وإسرائيل توسع هجومها البري

في تصعيد جديد للحرب على غزة، بدأت إسرائيل أمس عمليات قتالية برية في المنطقة الوسطى من القطاع المحاصر، موطن العديد من مخيمات اللاجئين ذات الكثافة السكانية الكبيرة، فيما قصفت بالمدفعية والدبابات شارعاً مزدحماً أمام مستشفى الأمل في خان يونس، ما أسفر عن مقتل العشرات، بينما تشهد غزة غارات إسرائيلية مكثفة واشتباكات عنيفة على مختلف المحاور.

والمنطقة التي أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية فيها، تشمل مخيمي البريج والمغازي، وهي واحدة من أكثر المناطق كثافة بالسكان في القطاع، حيث تقع فيها العديد من مخيمات اللاجئين. ويقصف الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة بغارات جوية كثيفة.

منذ أسبوعين أطلقت إسرائيل توغلاً برياً جنوب القطاع الذي يكتظ بالنازحين بعد أن دعتهم القوات الإسرائيلية إلى ترك منازلهم في شمال ووسط غزة، إثر اجتياحها لتلك المناطق أيضاً.

وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس مجزرة في خان يونس جنوبي القطاع أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، في حين وجهت الفصائل الفلسطينية ضربات جديدة لقوات الاحتلال، وأكدت أنها قتلت جنوداً ودمرت آليات.

وقال شهود إن قوات إسرائيلية قصفت بالمدفعية والدبابات شارعاً مزدحماً أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، ما أسفر عن مقتل 39 وإصابة عشرات آخرين. وأضافوا إن القصف كان مركزاً، مشيرين إلى أن المنطقة المحيطة بالمستشفى ذات كثافة سكانية كبيرة.

قصف النازحين

ووقع القصف بينما كان عدد كبير من سكان المنطقة والنازحين يتبضعون من الشارع، فيما تم انتشال 4 قتلى جراء القصف من منطقتي معن وعبسان شرق خان يونس.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي على مبنى سكني في خان يونس جنوب القطاع.

وقالت في بيان مقتضب، إن المبنى السكني الذي تعرض للقصف يقع أمام مستشفى الأمل التابع للجمعية.

وفي وسط القطاع، قتل 5 جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم المغازي، كما استهدف القصف مخيم النصيرات، ومنطقة جحر الديك، حيث تدور اشتباكات ومعارك طاحنة بين الفصائل وقوات إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن قوات إسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة خلال 24 ساعة أوقعت 195 قتيلاً و325 جريحاً. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في يومه الـ82 إلى 21 ألفاً و110 قتلى و55 ألفاً و243 جريحاً منذ السابع من أكتوبر الماضي الماضي.

اشتباكات

على صعيد العمليات العسكرية، أعلنت فصائل فلسطينية أنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية راجلة من 10 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محور الكتيبة بخان يونس جنوبي القطاع.

كما أعلنت أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع القوات الإسرائيلية في محاور التقدم بمدينة غزة.

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القتلى من كتيبة شكيد بلواء غفعاتي - أحدهم نائب قائد سرية - وسقطوا شمالي القطاع.

وتأتي حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي الجديدة بعد إعلانه أمس مقتل 5 ضباط وجنود، بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة. وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن منذ بدء العملية البرية في غزة أواخر أكتوبر إلى 170.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن ((إسرائيل تتعرض للهجوم من 7 جبهات مختلفة)) وسط الحرب التي تشنها على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجيش ((رد حتى الآن في 6 منها)).

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