تعديل المبادرة المصرية لوقف الحرب

كشف مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة ((حماس))، تفاصيل المبادرة المصرية المعدلة، والتي تهدف للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل بعد تطبيق خطة من 3 مراحل.

وجاءت المبادرة المصرية المعدلة خاليةً من أي بنود تتعلق بشكل الحكم والإدارة في غزة والضفة الغربية عقب الحرب، بعد أن كانت تقترح في صورتها الأولى تشكيل حكومة تكنوقراط. وقالت مصادر مصرية إن المبادرة المعدلة تتضمن في مرحلتها الأولى هدنة إنسانية مدتها 10 أيام تقوم ((حماس)) خلالها بالإفراج عن كافة المدنيين المحتجزين لديها من الأطفال والنساء مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب من الأسرى الفلسطينيين.

وحسب المصدر، فإن المرحلة الأولى تتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار في كافة أنحاء غزة من الجانبين على أن تنتشر القوات الإسرائيلية بعيداً عن التجمعات السكانية.

أما المرحلة الثانية، فتشمل الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى ((حماس)) مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

أما المرحلة الثالثة، سيتم خلالها التفاوض لمدة شهر بشأن إفراج ((حماس)) عن كافة الجنود المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من الأسرى. وبشأن محددات تنفيذ المبادرة، قال المصدر إنها تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة. وقالت مصادر إن وفداً إسرائيلياً سيزور القاهرة خلال أيام لمناقشة الوضع في غزة.

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