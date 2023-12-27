«كهرباء دبي» تنجز ترقية خدماتها بمعايير عالمية

انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من ترقية نظام ((إس إيه بي))، إلى ((إس إيه بي إس/4هانا))، والذي يُعد من أكثر الأنظمة تكاملاً على مستوى العالم، لتواصل بذلك إثراء تجربة المعنيين، وتقديم خدمات استثنائية، في إطار جهودها المتواصلة لدعم مسيرة تحولها الرقمي وتطوير الكفاءة التشغيلية.

تقارير

ويُمكّن نظام ((إس إيه بي إس/4هانا)) المتطور، الهيئة من معالجة البيانات وتحليلها بشكل لحظي، والاستفادة من خدمة تقارير المجموعة من ((إس إيه بي)) المتطورة لتحليل البيانات الصادرة عن الشركات التابعة للهيئة، ودعم حوسبة التقارير الموحدة وإنشائها والإفصاح عنها، وتقديم خدمات مخصصة لكل متعامل، وحل الأعطال بطريقة استباقية، وإطلاع الهيئة بشكلٍ أعمق على العمليات، وتحديد مكامن التحسين وخفض النفقات، إضافة إلى تبسيط البنية التحتية والحلول المتعلقة بها.

كما يقدم النظام حلولاً مبتكرة لتعزيز إدارة المشتريات وسلاسل التوريد، وتبسيط وتوحيد وأتمتة أعمال الهيئة الرئيسة، مثل العمليات المالية والمشتريات وإدارة المشاريع، وتقديم بيانات مالية لحظية للهيئة، لدعم التخطيط المالي، ويمتاز النظام بقدرته على التأقلم مع متطلبات الهيئة ونموها المتواصل، وضمان جاهزية الهيئة على المدى الطويل للتحديات والفرص المستقبلية.

تعاون

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((نحرص على تقوية أواصر التعاون البنّاء مع شركائنا الاستراتيجيين، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتحسين حياة الناس، وفي إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، نتبنى الابتكار وأحدث التقنيات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة واستدامة عملياتنا.

تقنيات

وقال سيرجيو ماكوتا النائب الأول للرئيس في منطقة جنوب الشرق الأوسط لدى ((إس إيه بي))، إن انفتاح هيئة كهرباء ومياه دبي على تبني التقنيات المتطورة، قد أدى إلى استراتيجية تحول مبتكرة، توفر تجربة أكثر ذكاءً لعملائها وموظفيها.

ومن خلال تطبيق نظام ((إس إيه بي إس/4هانا))، قامت الهيئة بتأمين عملياتها للمستقبل، ما يمكنها من البقاء في الصدارة في مجال الابتكار، مع الحفاظ على المرونة الكافية لاستكشاف نماذج أعمال جديدة. وتشمل الفوائد الآنية رفع الكفاءة، ورؤية شاملة للعمليات والبيانات بشكل لحظي، لدعم اتخاذ القرارات بسرعة.

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