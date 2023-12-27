30 يناير انتهاء التسجيل في بكالوريوس «علوم الفضاء»

حدد مركز محمد بن راشد للفضاء 30 يناير المقبل موعداً لانتهاء تسجيل طلاب البكالوريوس المواطنين، في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين، الذين سيتخرجون ابتداءً من خريف 2024، وما بعده في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فيما يمكن للطلبة الاشتراك من خلال الرابط

ويستهدف برنامج أبحاث علوم الفضاء إلى دمج الطلاب في إطار البرنامج الوطني للفضاء في الإمارات، وتنمية مهاراتهم المهنية، وتعزيز التواصل والتعاون بينهم، وتحفيز اهتمامهم بعلوم الفضاء، فيما تشمل أبحاث الطلبة الجامعيين المشاركين، تخصصات علوم الأرض، وصحة الإنسان في الفضاء، ودراسة بلورات البروتين في الفضاء والهندسة.

نقطة انطلاق

ويوفر البرنامج للطلاب المتميزين الفرصة للتعاون المستمر مع مركز محمد بن راشد للفضاء، بينما ستتاح للباحثين المتميزين، فرصة تقديم أبحاثهم التي من شأنها الإسهام في إثراء مسارهم البحثي في الجامعة، وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون البرنامج نقطة انطلاق حيوية للطلاب، الذين يطمحون لمتابعة دراستهم في الدراسات العليا في مجالات العلوم أو الهندسة.

وسيُعقد البرنامج في مركز محمد بن راشد للفضاء حيث سيشارك الطلاب في مخيم تدريبي قبل البدء في العمل أبحاثهم، والذي تم تصميمه لتعريفهم بموضوعات وفريق البرنامج، إلى جانب المدربين الذين سيشرفون على توجيههم.

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