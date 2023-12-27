عارف النورياني لـ«البيان»: 600 عملية قلب يجريها مستشفى القاسمي سنوياً

ذكر الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي بالشارقة أن مركز القلب بالمستشفى أجرى أكثر من 25 عملية جراحية ناجحة، باستخدام ماسح ضوئي بالموجات الصوتية، عبر جهاز ماكوتو أنفراريدكس، والذي تبلغ تكلفته مليوناً و500 ألف درهم، كما يعد أحدث جهاز على مستوى العالم، زودت به مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المستشفى، منذ إدخاله إلى بداية العام 2023، لافتاً إلى أن ما يميز الجهاز إعطاؤه الصورة التقليدية بالموجات الصوتية للشرايين التاجية من الداخل والقياسات، وإجراء كافة الفحوصات، وبيان كمية الكوليسترول والترسبات الدهنية بجدار الشريان التاجي، والتي إذا تجاوزت الـ 400 عند المريض، فسوف يصاب بجلطة قلبية حادة.

وقال لـ((البيان)): إن مركز القلب يجري 600 عملية سنوياً، منها 80% للذكور، كما أن إجراء العملية الجراحية للقسطرة يتكلف 10 آلاف درهم، ويستغرق وقتاً يتراوح بين ساعة إلى ساعتين.

وقال: إن الجهاز بإمكانه أن يكتشف المرضى الذين هم عرضة للجلطات القلبية الحادة، ما يمكن من علاجهم بصورة مكثفة، فيظلوا تحت المراقبة والملاحظة الدقيقة، بعد أن توضع لهم دعامات في المكان الخطر، كما أن الجهاز، الذي تبلغ تكلفته مليوناً ونصف المليون درهم، حاصل على اعتماد منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ويعد الوحيد من نوعه الذي يتيح تقنيتي المسح الضوئي، والموجات الصوتية في آن، ما يسهم في الكشف عن مواضع وجود التصلبات والتضيقات التاجية المتعددة، والتي قد تتسبب بالجلطات القلبية، كما أن إجراء العملية الجراحية للقسطرة يتكلف 10 آلاف درهم، ويستغرق وقتاً يتراوح بين 60 دقيقة إلى ساعتين، كما يمكن للمريض مغادرة المستشفى في غضون 24 ساعة.

كما بين أن متوسط الأعمار المصابة بالجلطات، والتي يجرى لها عمليات بنسب نجاح عالية، تتراوح ما بين 30 – 50 عاماً.

وأوضح الدكتور النورياني أن المستشفى يحظى بسمعة دولية ومكانة رائدة في علاجات القسطرة والقلب، نظراً لحداثة وتطور الأجهزة الطبية، التي يستخدمها وزود بها، والتي تعتمد على التقنيات والتكنولوجيا الذكية والمبتكرة، التي تسهم في علاج أمراض القلب بشكل أكثر دقة وسرعة، مرجعاً ذلك إلى دعم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لجميع منشآتها.

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