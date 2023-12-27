20 مليون درهم إيرادات عقارات «أوقاف دبي» في 9 شهور

عقد مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، اجتماعه الأول، بعد تشكيله بموجب قرار رقم (95) لسنة 2023 الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأعرب المجلس في مستهل اجتماعه عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الثقة التي أولاها للمجلس ليواصل دوره كمؤسسة حكومية تتخذ مساراً استراتيجياً لبناء قطاع وقفي يدعم ويتبنى أفضل حلول وممارسات التميز والابتكار المؤسسي، ويحقق أثراً اجتماعياً فعالاً في قطاعات التنمية المختلفة.

سياسة جديدة

واعتمدت المؤسسة خلال الاجتماع سياسة جديدة ومتطورة لمحفظة إعادة الإعمار، وجرى استعراض تقرير أداء المحفظة العقارية حتى الربع الثالث 2023، الذي بين أن إيرادات العقارات تجاوزت 200 مليون درهم بنمو يقدر بـ35 % عن العام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 250 مليون درهم في عام 2024، كما تم الاطلاع على المشروعات العقارية الوقفية المنفذة خلال العام الجاري والمشروعات قيد الدراسة والتنفيذ التي سيتم إنجازها خلال العام المقبل.

وأكد عيسى الغرير رئيس مجلس الإدارة، حرص المؤسسة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في دعم الأجندة الوطنية في ترسيخ العمل الوقفي المستدام وتعزيز مشاركة المؤسسة في عملية التنمية والتطوير تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة المتمثلة في توسيع أثر الوقف التكافلي والمجتمعي إلى أبعد مدى، وتحفيز الجميع على المساهمة فيه والمشاركة في العمل الخيري.

من جانبه قال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، إن ((أوقاف دبي)) ستركز في المرحلة المقبلة على خلق أفكار ومشروعات وقفية جديدة وتوسيع آفاق ثقافة الوقف لتشمل جميع نواحي المجتمع للمساهمة بفاعلية في دفع عجلة النمو المستدام للاستثمار الوقفي، وتحقيق إنجازات جديدة ومبادرات وطنية واجتماعية مبتكرة، والعمل بروح الفريق الواحد.

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