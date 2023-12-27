2 يناير عودة المعلمين والطلبة لاستئناف العام الدراسي

يبدأ المعلمون والطلبة دوام الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الحالي اعتباراً من يوم 2 يناير المقبل، وفقاً للبرمجة الزمنية المقررة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ويبلغ عدد الأيام الدراسية في الفصل الدراسي الثاني 59 يوماً، أي ما يعادل 12 أسبوعاً.

ومن المقرر تحليل وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، كما سيتم عقد اختبار تجريبي واختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة B خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس، وتعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة A خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس.

وحددت البرمجة الزمنية عطلة الربيع للطلاب خلال الفترة من 25 مارس المقبل حتى 12 أبريل المقبل، بينما ستبدأ عطلة المعلمين في 1 أبريل وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته.

وتهدف البرمجة الزمنية إلى تنظيم العملية التعليمية وتوفير بيئة ملائمة للطلاب والمعلمين لمواصلة التعلم وتحقيق النجاح الأكاديمي في الفصل الدراسي الثاني.

ونفذت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تدريباً تخصصياً لأكثر من 23 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية ورياض الأطفال والاختصاصيين، أخيراً، بهدف تعزيز خبراتهم وإطلاعهم على آخر البحوث التعليمية وتدريبهم على أحدث الممارسات والأساليب التربوية في مجالات تخصصاتهم، فضلاً عن إكساب الكوادر التربوية خبرات ومهارات جديدة في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، وتضمن التدريب أكثر من 110 ورشات تدريبية تواكب التطورات التقنية والتطبيقية في مجال التعليم، ما يعزز من قدرات المعلمين والقيادات المدرسية ودورهم المهم في تنفيذ السياسات التربوية الهادفة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الوطني وتحسين مخرجاتها.

وأوضحت المؤسسة أنها تسعى إلى توفير الإمكانات كافة التي تضمن النهوض بالميدان التربوي انطلاقاً من دعم المعلمين وتيسير سبل التطور المهني لهم باعتبارهم الركيزة التي يبدأ منها تنفيذ الاستراتيجيات التعليمية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الدولة في قطاع التعليم الوطني بتنشئة أجيال متمكنة من أدوات المستقبل معرفياً ومهارياً.

وتفصيلاً استهدف التدريب التخصصي 1500 مدير مدرسة، و18000 معلم ومعلمة، و2000 أخصائي من الوظائف الداعمة، و1800 من معلمي رياض أطفال، وتتناول البرامج المخصصة للقيادات المدرسية تدريباً متخصصاً في عدة محاور مبتكرة، بينما يتناول تدريب المعلمين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفه في عمليات التعليم والتعلم.

وتعمل إدارات المدارس الحكومية والخاصة حالياً على اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان بيئة تعليمية نظيفة ومريحة للطلاب في الفصل الدراسي الثاني، منها متابعة جاهزية المدارس وإتمام عمليات تنظيف المدارس لاستقبال الطلبة، كما يتم التأكد من جاهزية وصيانة المكيفات، وتعمل إدارات المدارس على التنسيق مع فرق الصيانة لضمان تنفيذ العمليات بشكل فعال وفقاً للمعايير الصحية والبيئية.

الخاصة

كما أخضعت إدارات المدارس الخاصة معلميها لتدريب شامل، منه التخصصي والتربوي، لتحسين جودة التعليم وتحقيق النجاح المدرسي؛ إذ يركز التدريب التخصصي على تطوير المعرفة والمهارات الأكاديمية والفنية المتعلقة بمجال التخصص الذي يدرسه المعلمون، أما التدريب التربوي، فيركز على تطوير مهارات الإدارة والقيادة والتواصل لدى المديرين والمعلمين، ويهدف هذا النوع من التدريب إلى تمكينهم من إدارة الصفوف بفعالية، والتعامل مع الطلاب والآباء والمجتمع بشكل إيجابي، واتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بسير المدرسة.

كما خضع معلمو المدارس الخاصة للتدريب على طرق التدريس الحديثة، لتعزيز التفاعل النشط والتعلم التعاوني بين الطلاب، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات من خلال استخدام استراتيجيات مثل التعلم القائم على المشروعات والمناهج المتكاملة والتعلم القائم على التحقيق، كما تم تبني مبادئ التعلم النشط واستخدام التكنولوجيا التعليمية المتقدمة لتعزيز التفاعل وتعميق فهم الطلاب للمفاهيم في عمليات التدريب.

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