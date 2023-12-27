أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن مبادرة جاهز استطاعت خلال عامها الأول رفع جاهزية 51 ألف موظف في الحكومة الاتحادية بمهارات المستقبل، وأسهمت في تمكين فرق العمل الحكومية بأهم المهارات المطلوبة لتصميم المستقبل والاستفادة من فرصه مختلف القطاعات الحكومية، انسجاماً مع توجهات ورؤية القيادة الرشيدة بالتعلم المستمر لاكتساب مهارات ومعارف جديدة والاستثمار النوعي في المواهب الحكومية.

وبلغ عدد المستخدمين للمبادرة 40 ألف موظف في حكومة دولة الإمارات،و766 ألف ساعة تدريبية، و632 ألف شارة منجزة، كما بلغ عدد المسارات التدريبية: 115 مساراً تدريبياً، إضافة إلى 21 مهارة للموظفين، وعدد المهارات للقادة 15 مهارة.

تمكين

وأضافت معاليها: ((يشهد العالم تحولات متسارعة، وقوة الحكومات وتنافسيتها تعتمد على تمكين مواهبها بالمهارات الجديدة، وتعزيز فهمهم لمتطلبات المستقبل المتغيرة، وقدرتهم على مواكبة القطاعات الناشئة والتوجهات الجديدة التي تؤثر على مجالات العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز الأداء والكفاءة والجهوزية المستقبلية)).

وأشارت معالي عهود الرومي أن منصة جاهز تواصل استكشاف المهارات الجديدة والناشئة لتطوير القدرات والكفاءات الحكومية بما يسهم في خلق منظومة عمل مرنة استباقية تعزز إنتاجية وتنافسية دولة الإمارات.

المواهب الحكومية

وقالت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إن ((جاهز)) لمستقبل المواهب الحكومية تعد إحدى المبادرات الرائدة لجهة تنمية رأس المال البشري الحكومي، وتعزيز قدراته، وتمكينه من مهارات المستقبل، لافتةً إلى أن المبادرة تهدف في المقام الأول على توفير محتوى معرفي متميز وثري لموظفي الحكومة الاتحادية.

وأوضحت أن ((جاهز)) تعكس حرص حكومة دولة الإمارات على بناء مهارات المستقبل للكوادر الحكومية، وإكسابها كفاءات ومهارات نوعية تمكنها من مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي.

مهارات المستقبل

وتعد ((جاهز)) أحد المشاريع التحولية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات نهاية 2022؛ بهدف تعزيز جاهزية المواهب الحكومية الاتحادية، ودعمها بمهارات المستقبل.

وتقدم مبادرة ((جاهز)) من خلال منصتها الرقمية رحلة متخصصة لتنمية المهارات الأكثر ارتباطاً بالتوجهات المستقبلية للعمل الحكومي وتشمل مهارات المستقبل: المهارات الرقمية: البلوكتشين، والحوسبة السحابية، والبرمجة، وويب 3.0، والميتافيرس، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي.

ومهارات البيانات والذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والبيانات الضخمة. كذلك مهارات الاقتصاد الجديد: الاقتصاد الدائري، والتغير المناخي، والحياد المناخي، والعملات الرقمية.

إلى جانب مهارات X10: مهارات تسريع ومضاعفة الإنجاز، وتعزيز الإنتاجية، وأساليب التفكير التصميمي، ومهارات الاستدامة: تتماشى مع أهداف عام الاستدامة وتهدف لتصميم مستقبل أفضل لأجيال الغد وتعزيز الممارسات المستدامة في الحكومة وتنمية المهارات الخضراء لدى الموظفين، وتشمل؛ الاستهلاك المسؤول، والاستدامة الرقمية، ونموذج العمل الحكومي المستدام.

أبرز المشاركين

وقدمت منصة جاهز جلسات تفاعلية بالتعاون مع أبرز الشركاء المحليين والعالميين ونخبة من المتحدثين بينهم؛ معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني بحكومة دولة الإمارات، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وبراد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت.

نموذج جديد

وتعد مبادرة جاهز نموذجاً حكومياً جديداً لتعزيز المهارات المستقبلية للمواهب الحكومية وضمان جاهزيتها، عبر تمكين رأس المال البشري الحكومي، وتزويده بالمعرفة، لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية الاتحادية للمستقبل، وتعزيز مساهمتهم في مسيرة تطوير العمل الحكومي من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يعزز أداء وتنافسية دولة الإمارات، وينعكس إيجاباً على المجتمع.

شراكة

كما تمثل مبادرة ((جاهز)) التي تم تصميمها بالشراكة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نموذجاً جديداً للعمل الحكومي يركز على رفع مستويات الجاهزية للمستقبل من خلال تمكين الكوادر الحكومية بالمهارات المستقبلية الأفضل عالمياً، في مبادرة تغطي كافة موظفي الحكومة الاتحادية، وتسعى لتجسيد توجهات القيادة لتمكين فريق العمل الحكومي من مواكبة متطلبات عالم متسارع المتغيرات، وفهم المواضيع الجديدة، والمجالات الناشئة التي سيكون لها الأثر الكبير في رسم معالم المستقبل وصناعته.

كما تجمع مبادرة ((جاهز)) 15 شريكاً استراتيجياً من نخبة الجهات الحكومية في دولة الإمارات والشركات العالمية الرائدة في القطاع الخاص، الذين سيقدمون من خلال منصتها الرقمية محتوى متميزاً يمكن الموظفين من اكتساب أهم المهارات المستقبلية، وتضم قائمة أبرز شركاء المبادرة من القطاع الحكومي مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومجلس الأمن السيبراني، ووزارة التغير المناخي والبيئة.

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