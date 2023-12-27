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ورشة تعريفية بأمن وسلامة دور العبادة في أبوظبي

12/27/2023 7:23:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني في الامارة ورشة تعريفية بعنوان ((متطلبات الأمن والسلامة لدور العبادة في الإمارة))، ضمن جهود الدائرة وحرصها على توعية دور العبادة بمتطلبات وإجراءات تجديد رخصها وما يتطلبه ذلك من استيفاء لشروط أمن وسلامة المباني حرصاً على صحة وسلامة مرتاديها.

سلطت الورشة الضوء على متطلبات وإجراءات تجديد رخصة دور العبادة، وشروط وإجراءات استيفاء متطلبات أمن وسلامة مباني الدور، وبرنامج ((حصنتك)).

و قالت محاسن الحوسني، مدير إدارة الترخيص في الدائرة: يأتي تعاون الدائرة مع هيئة الدفاع المدني في إطار تعزيز أمن وسلامة دور العبادة في الإمارة، تأكيداً على أهمية دور الدائرة في تنظيم عمل دور العبادة ومنحها التراخيص القانونية ضمن الإجراءات المعمول بها، إلى جانب ضمان أمن وسلامة مرتاديها، ولا سيما أن أبوظبي تضم 26 دار عبادة مرخصة لغير المسلمين، تعمل في إطار قانوني وفق ما تنص عليه التشريعات والقوانين.

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