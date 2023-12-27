مزارع حتا.. تناغم الحداثة والتاريخ

ترسم المزارع في منطقة حتا بتنوعها وانتشارها بين الجبال لوحات من الجمال، أضفت سحراً على معالمها التاريخية ومرافقها الحديثة، وشكلت مساحاتها الخضراء التي تلفها أجواء الهدوء والسكينة، وتصميمها الذي يتناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة بها متنفساً لأهالي المنطقة والزوار، حيث باتت مجالس مفتوحة يتسامرون فيها ويتبادلون الأحاديث والملاذ المثالي للابتعاد عن صخب الحياة.

نجاح

وتضم مزارع حتا غابات من النخيل ومساحات خضراء تحتضن في ثناياها خضراوات ونباتات متنوعة، تثير الإعجاب خصوصاً كيفية نمو هذه النباتات في أرض مليئة بالصخور، وكيف تتم حراثة هذه الأراضي وتهيئتها، وأنظمة الري التي تستخدم لرفع المياه لتغطي المساحات الشاسعة الممتدة، وحجم التحدي الذي خاضه الأجداد والآباء للتغلب على قسوة الأرض وجعلها بساطاً أخضر يتميز بخصوبته.

وتروي مزارع حتا قصة تحدٍ خاضها الآباء والأجداد الذين اعتمدوا على سواعدهم لحراثة الأراضي وكسر صلابتها، وكيف استعانوا بالحيوانات لنقل التربة لها، ومن ثم زراعتها بمختلف المحاصيل، ومنها دقيق البر والطماطم والبصل والنخيل وشجر الهمبا ((المانجو)) وأطعمة الحيوانات كالبرسيم، كما تسرد تفاصيلها فطنة القدماء وطرقهم الهندسية المعقدة في بناء الأفلاج التي تحولت لشريان يروي هذه الغابات، والتي صمدت مكوناتها في وجه التغيرات ومكثت عقوداً من الزمن، دون أن تتطلب صيانة أو تدخلاً من الأجيال التي توالت بعدهم إلا بلمسات بسيطة.

تنوع

مزارع حتا بجمالها وتنوع محاصيلها تحكي فصلاً ملهماً من حياة القدماء من أبناء المنطقة الذين لم يعترفوا بفروقات المناخ والتضاريس وقسوة الجبال وشح المياه، بل كانوا ينظرون للأرض على أنها مصدر رزق وعطاء، دون الاكتراث بالتفاصيل أو التحديات التي تبرز بحكم المناخ والتي كانت صغيرة أمام إرادتهم، حيث تحولت الصخور والجبال إلى أراضٍ خصبة تعج بالحياة والمحاصيل المتنوعة، وشقت بين ثناياها أفلاجاً امتدت مسافات طويلة، لتنقل المياه بين مزارع عدة لا تخلو من المنحدرات والمناطق المرتفعة دون توقف وبصورة تذهل كل من يشاهدها، دون الاعتماد على مولدات أو معدات لدفع هذه المياه، بل كانت الهندسة القديمة وتكاتف أبناء المنطقة الذين عرفوا منذ القدم بقوة ارتباطهم ببعضهم ومتانة علاقاتهم الاجتماعية هي السبيل للتغلب على هذه التحديات.

مزارع حتا بطرازها القديم وأنظمة ريها التقليدية، لم يطلها التغيير إلا بغرض الصيانة التي استخدمت أدوات مشابهة للتي شيدت منها، فهي معلم سياحي وشاهد تاريخي على عزيمة القدماء، وتحكي منظومة الأفلاج التي تزخر بها إرادة الإماراتي منذ القدم في قهر التحديات وتذليل الصعاب، من أجل تأمين غذائه والمساهمة بصورة إيجابية في مجتمعه، فالمزارع التي شيدها الآباء والأجداد مازالت تحمل أسماءهم أو أسماء أبنائهم.

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