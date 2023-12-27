باقة ترفيه تجمع الكبار والصغار في مهرجان حتّا

ضمن حملة ((وجهات دبي)) في موسمها الشتوي الثالث، تضم النسخة الأولى من مهرجان شتانا في حتّا، من تنظيم براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، مجموعة متنوعة من ورش العمل الفنية، التي يقبل عليها الكبار والصغار لتعلم العديد من المهارات والتقنيات الخاصة بالرسم، ومنها الرسم على الفخار والرمال والسيراميك والكانفس، وكذلك الرسم على القهوة والحقائب، إضافة إلى ورش تنسيق الزهور وفنون القهوة وتغليف الهدايا والنسيج والتطريز، وغيرها الكثير من الفعاليات،التي تقام في مناطق مخصصة وأجواء آمنة بين طبيعة حتا الساحرة.

تجربة محفزة

وتلتقي فاطمة محمد البلوشي محبي الفنون، خلال ورشة الرسم والتلوين على الفخار، التي تقدمها خلال فعاليات المهرجان، والتي ستبدأ من الرابعة حتى السادسة مساء يومي 29، 30 ديسمبر الجاري على بحيرة ليم، في تجربة محفزة على الإبداع، يطلق من خلالها المشاركين العنان لاكتشاف عالم الفخار وإنشاء روائع خزفية فريدة بطابعهم الخاص.

كما يضم المهرجان ورشة عمل فنية مفضلة للصغار والكبار على حد سواء، يستمتعون خلالها بفرصة الرسم على المرايا وحقائب اليد واللوحات القماشية، وإنشاء أعمال إبداعية مبتكرة تعكس حسهم الفني، ولمحبي الزهور تقدم منسقة الزهور الإماراتية فاطمة عيسى ورشة عمل في فن تنسيق الزهور، تنظمها ((The Blue Door Café)) في صياغة تركيبات زهور مبتكرة، تبرز المهارة والذوق الفني في تنسيق الورود.

وعلى خلفية جبال حتا وطبيعتها الخلابة يقدم ((Thejamjar)) ورشة تشكيل الرمال الملونة لمحاكاة المناظر الطبيعية، حيث يستمتع المشاركون بتجربة إنشاء أشكال رملية من إبداعاتهم الخاصة، كما تقود الفنانة الإماراتية الشابة شيخة عبيد ورشة عمل للرسم على حقائب اليد لمدة ساعة، تقدم خلالها أبرز التقنيات والأساليب الخاصة للرسم على الحقائب بطرق وألوان مميزة، تتناسب مع مختلف الأعمار.

تجارب مختلفة

كما يمنح مهرجان شتانا في حتّا زواره فرصة خوض تجارب مختلفة، بما في ذلك طرق إعداد مشروبات الماتشا، من خلال ورشة عمل تقودها مريم المازمي، حيث تتيح الورشة للمشاركين ليس فقط تذوق الماتشا اليابانية الأصيلة، ولكن أيضاً التعمق في الفن التقليدي لإعدادها باستخدام أدوات الماتشا المتخصصة، والتعرف على هذا الإرث الثقافي القديم.

ولمحبي الرسم على القهوة يقدم المهرجان ورشة عمل مخصصة لعشاق هذا النوع من الفنون، يقوم المشاركون من خلالها بصقل مهاراتهم في صنع القهوة، وتحويل فناجينهم الخاصة إلى لوحات فنية وتصميمات إبداعية مميزة.

كما يسلط مهرجان شتانا في حتّا الضوء على الفنون التراثية الإماراتية، وفنون النسيج والتطريز، من خلال ورشة عمل تفاعلية، تقدمها الفنانة الإماراتية شما المرزوقي، المتخصصة في تصميم المنسوجات، لتعريف رواد المهرجان بالفنون التقليدية والحرف اليدوية، ضمن بيئة معاصرة، تهدف إلى نشر التراث الإماراتي العريق.

وتصطحب الفنانة خولة أبو صالح زوار المهرجان في رحلة في عالم رسم البورتريه، يقوم المشاركون خلالها بصقل مهاراتهم، ورسم صور واقعية على الورق، تعكس إبداعاتهم الفنية، كما تضم فعاليات المهرجان ورشة عمل للتطريز التقليدي تقدمها إيمان خواجة، يتعرف خلالها المشاركون لمدة ساعتين على فن التطريز التقليدي.

وفي المنطقة المخصصة للأطفال بمهرجان شتانا في حتّا تقدم ((GOGOVILLAGE)) مساحة مميزة تجذب للأطفال بسلسة من الفعاليات والتجارب المشوقة، التي تمزج بين المرح والتعلم.

نهاية الأسبوع

ويتيح المهرجان لزواره فرصة المشاركة في ورش العمل، التي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة من الساعة 4 مساء إلى 9 مساء، والسبت والأحد من 4 مساء إلى 10 مساء.

وحول ورش العمل، التي يضمها المهرجان في نسخته الأولى أكدت سارة محمد، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان شتانا في حتّا، أن اختيار الفعاليات المصاحبة للمهرجان بشكل عام، وورش العمل بشكل خاص، جاء ليتناسب مع مختلف الفئات والمراحل العمرية حتى يتسنى للجميع تعلم العديد من المهارات والتقنيات، والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، التي يضمها المهرجان في منطقة حتا، التي تعتبر إحدى وجهات دبي الشتوية المعروفة على مستوى الدولة بتوفير أجواء رائعة، تمكن الزوار من قضاء العطلات وممارسة الأنشطة المختلفة.

تعاون مثمر

وأثنت سارة محمد على الإقبال الكبير، الذي يشهده المهرجان والتعاون المثمر مع مختلف الجهات المنظمة لإنجاح نسخته الأولى، التي تقام ضمن حملة ((وجهات دبي)) في موسمها الشتوي الثالث، لتسليط الضوء على مناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء.

وجهات دبي

وجهات دبي حملة أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي، وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة.

وتنطلق في موسمها الشتوي للعام 2023 بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات، تمكنهم من الاستمتاع بعطلة شتوية فريدة في دبي، حيث تسعى حملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف اطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات، التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى تصدر دبي وجهات العالم، التي يقصدها الزوار لقضاء عطلة شتوية، حيث اختارت شركة TravelBag العالمية في سبتمبر الماضي دبي في المركز الثالث، ضمن قائمة أفضل وجهات الشمس الشتوية على مستوى العالم، بما تتمتع به المدينة من مقومات جذب متنوعة، وضمن مؤشر The Winter Sun Index الصادر عن موقع ((بارك سليب فلاي)) الأمريكي.

وتصدرت دبي عالمياً المؤشر من ناحية مرات البحث عبر محرك بحث ((غوغل)) عن أنشطة ترفيهية شتوية، وذلك بأكثر من 55 ألف مرة، وبفارق نحو 20 ألف مرة بحث عن المقاصد السياحية الأخرى.

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