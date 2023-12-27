إنجازات تاريخية لرياضة الإمارات

حققت رياضة الإمارات إنجازات تاريخية جديدة في العام 2023، بعد المشاركة الناجحة في العديد من المحافل والاستحقاقات الدولية، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية، التي أقيمت في مدينة هانغتشو بإحراز 20 ميدالية ملونة في أفضل مشاركة للدولة في تاريخ ((الآسياد))، كما شهد هذا العام نجاحات أخرى لرياضة الإمارات، أبرزها تأهل 10 رياضيين إماراتيين، إلى دورة الألعاب الأولمبية ((باريس 2024)) بعد تحقيقهم أرقام التأهل المطلوبة للوصول إلى الأولمبياد.

وتختتم الإمارات العام الجاري بنجاحات كبيرة على مستوى التنظيم واستضافة العديد من البطولات والأحداث، أهمها كأس دبي العالمي، إضافة إلى تحقيق الأرقام القياسية في العديد من الفعاليات الرياضية، منها ما تحقق في النسخة الأخيرة من تحدي دبي للياقة، والتي شهدت تحطيم الأرقام القياسية.

حصاد تاريخي لـ((الآسياد))

حققت بعثة الإمارات في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، التي أقيمت في مدينة هانغتشو الصينية، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، إنجازاً تاريخياً بعد تحقيق الحصاد الأفضل في تاريخ مشاركاتها الـ8 في النسخ السابقة بإحراز 20 ميدالية ملونة وسط مشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وشاركت الإمارات في 20 رياضة فردية وجماعية، محققة 20 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات، وتعد هذه أفضل مشاركة للدولة بتاريخ دورات الألعاب الآسيوية.

أولمبياد باريس 2024

نجح 10 رياضيين إماراتيين في التأهل حتى الآن إلى دورة الألعاب الأولمبية ((باريس 2024))، بعد تحقيقهم أرقام التأهل المطلوبة، وينتمي الرياضيون الـ 10 إلى 3 رياضات مختلفة هي: الدراجات الهوائية والفروسية والجودو، وتضم قائمة المتأهلين الـ10 حالياً: صفية الصايغ، لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، ورباعي منتخب الفروسية محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، كما ضمت قائمة الرياضيين المتأهلين خمسة لاعبين من منتخب الجودو هم: نارمند بيان، في وزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كغم، ظافر آرام تحت 100 كغم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كغم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كغم.

((الألعاب العربية))

حصد أبناء الإمارات في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة، التي أقيمت في الجزائر 27 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من ضمنها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات. وخاضت الإمارات غمار المنافسات في 15 لعبة في البطولة، التي أقيمت هذا العام بعد انقطاع دام 12 عاماً، أبرزها 5 ميداليات، حققها منتخب الشطرنج ((4 ذهبيات وفضية)).

تحدي دبي للياقة

قدمت دبي نسخة استثنائية لـ((تحدي دبي للياقة)) في دورتها السابعة، بعد المشاركة القياسية في العديد من الفعاليات، أبرزها تحدي دبي للجري، بعد مشاركة 226 ألف مشارك، محطمة بذلك كل الأرقام السابقة، حيث وصل عدد المشاركين في عام 2022، 193 ألف شخص، و146 ألف مشارك في عام 2021، وأكثر من 100 ألف مشارك في عام 2020، بينما شارك في النسخة الأولى 70 ألف عداء.

كأس دبي العالمي

من اللحظات الأكثر إثارة على مستوى عالم سباقات الخيل فوز الجواد ((أوشبا تيسورو)) بلقب النسخة 27 لكأس دبي العالمي على مضمار ميدان العالمي، وهو الحدث الذي يواصل تميزه على الخريطة العالمية لسباقات الخيل، بعد النجاح المبهر في التنظيم، ونال ((أوشبا تيسورو)) لـ((شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة، لقب الشوط الرئيس التاسع لكأس دبي العالمي، برعاية ((طيران الإمارات))، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، بقيادة الفارس يوجا كواجا، وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي، مسجلاً زمناً قدره 2.03.25 دقيقة.

((تنس دبي))

دخل اللاعب الروسي دانييل مدفيديف المصنف السابع عالمياً تاريخ بطولات سوق دبي الحرة لتنس الرجال، والتي يبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار، بعد تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه أندري روبليف المصنف السادس عالمياً، وحامل اللقب بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 2.

وجاء تتويج مدفيديف ليؤكد سيطرة اللاعبين الروس على لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس آخر ثلاث نسخ، بعد إحراز مواطنيه أصلان كاراتسيف لقب 2021، وروبيلف لقب العام الماضي.

بطولة العالم للقدرة

استضافت قرية بوذيب العالمية للقدرة في أبوظبي بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم لأول مرة في تاريخها، بمشاركة 126 فارساً من 36 دولة، وتميزت البطولة بأنها أول بطولة مستدامة وصديقة للبيئة في تاريخ بطولات العالم.

وتوج باللقب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على صهوة ((داركو لا ماجور))، مسجلاً زمناً قدره 7.36.39 ساعات، واحتل الوصافة بطل النسخة قبل الماضية الفارس الإماراتي سالم ملهوف الكتبي على صهوة الفرس ((هالة))، التي حقق معها اللقب في مونديال إيطاليا، مسجلاً زمناً قدره 7.52.35 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس الإسباني جوما بونتي على صهوة ((ايكو فولز))، مسجلاً زمناً قدره 7.55.23 ساعات.

مونديال سلة الكراسي

نالت دبي إشادة عالمية بعد التنظيم المميز لبطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم ((دبي 2023))، بمشاركة 90 دولة من مختلف القارات، وبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم في دبي، بمشاركة 28 منتخباً للرجال والسيدات، وتوج منتخب أمريكا للرجال بلقب بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة، فيما احتفظ المنتخب الهولندي بلقب السيدات.

الألعاب الحكومية

حققت النسخة الرابعة من ((الألعاب الحكومية)) نجاحاً مبهراً، بعد تقديم نسخة استثنائية، بمشاركة 164 فريقاً من داخل وخارج الدولة، وفاز فريق F3 لفئة تحدي الحكومة للسيدات، وفريق الدفاع المدني في دبي لفئة تحدي الحكومة للرجال، وفريق باركور دبي لتحدي المجتمع، وفريق كوبنهاغن من الدنمارك في فئة تحدي المدن.

وفي فئة تحدي المجتمع حصد المركز الأول فريق باركور دبي، وفي فئة تحدي المدن فقد حل بالمركز الأول فريق مدينة كوبنهاغن من الدنمارك، وتعتبر النسخة الرابعة استثنائية، والتي شهدت حضوراً مجتمعياً تجاوز الـ 11 ألف متفرج وعائلاتهم، شارك في الدورة 82 فريقاً في فئة تحدي الحكومة للرجال، و27 فريقاً في فئة تحدي الحكومة للسيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و27 فريقاً في فئة تحدي المدن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز