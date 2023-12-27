طالبات يبتكرن بلاطاً يقلل انبعاثات البناء

ابتكرت طالبات من جامعة الوصل بدبي مشروع ((البلاط المتحلل)) الصديق للبيئة والذي يعتبر حلاً مبتكراً لتحدي استخدام المواد غير القابلة للتحلل في قطاع البناء والتشييد، وإنشاء البنى التحتية، والتي تؤدي إلى التراكمات الهائلة للنفايات وتلوث للبيئة وهذا النوع من النفايات يؤثر سلباً على البيئة مع مرور الوقت نتيجة للمواد السامة الناتجة عن حرق هذه النفايات أو تجميعها في مناطق غير مخصصة لها.

وأوضحت الطالبات تسنيم هلال، آية مناحي، يسرى صلاح، مريم محمد، آمال نجوان، حمدة محمد، حنين وليد، زينب عبد الرحمن، عزيزة صلاح، أن المشروع يهدف إلى تقليل مستوى الانبعاثات الناتجة عن قطاع البناء، وهو قائم على أساس إضافة المواد القابلة للتحلل في تركيبة البلاط الأساسية وابتكار طريقة معينة تمكن من التخلص منه من دون التسبب في تلوث البيئة، مشيرات إلى أن هذه المواد تعتبر غير مكلفة.

وأضفن إن البلاط المبتكر قابل للتحلل بعد فترة زمنية معينة بحيث لا يضر الكائنات الحية، ويحد من تلوث البيئة، ويحافظ على صحة المجتمعات وسلامتها بشكل عام، واستدامة كوكبنا، لافتات إلى أن التنمية المستدامة لها دور كبير في مواجهة التحديات البيئية، وإيجاد الحلول الناجحة لها عبر التشجيع على التفكير الإبداعي واكتشاف تقنيات جديدة.

وأكدن ابتكار مثل هذه المشاريع أضحى واجباً ومسؤولية وطنية وعالمية تجاه مجتمعنا وكوكبنا بشكل عام لإنقاذه، لافتات إلى أنهن يطمحن من خلال مشروعهن إلى تطبيقه على أرض الواقع وتسخيره لخدمة المجتمع وضمان حصول الأجيال القادمة على كوكب مستدام وقابل للحياة.

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