تعاون بين «دو» و«فيرسا نيتوركس» لتوفير حلول أمن الشبكات

وقّعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع شركة ((فيرسا نيتوركس - Versa Networks))، الرائدة عالمياً في مجال الحلول الموحدة لخدمات الوصول الآمن (SASE) المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وذلك بهدف تعزيز وتوسيع محفظة دو المتكاملة من حلول أمن الشبكات.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: ((تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع ((فيرسا نيتوركس)) التزامنا بدعم المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكينها من تسريع رحلات التحول الرقمي. ونهدف من خلال توفير حلول الإطار الموحّد لخدمات الوصول الآمن (SASE)، إلى تزويد الشركات في دولة الإمارات بحلول آمنة وموثوقة ومبسّطة تتيح لهم الوصول إلى الشبكة مع ضمان سياسات أمنية متناسقة وموحّدة)).

وقال هيكتور أفالوس، نائب رئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ((فيرسا نيتوركس)): ((يسرنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة دو، التي تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مجال تقديم الخدمات المدارة عالية الجودة للمؤسسات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات)).

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