438 منتجاً ضمن أكبر طلبية بقالة في الإمارات 2023

كشفت ((طلبات)) عن مجموعة من البيانات والإحصاءات التي تشير إلى أنماط وتوجهات التسوق الإلكتروني لبضائع البقالة في دولة الإمارات خلال عام 2023، بما في ذلك مشتريات البقالة المفضلة، والمنتجات الأكثر طلباً، والوقت اللازم لجمع وتجهيز الطلبات.

ويمكن للعملاء الآن الحصول على مستلزماتهم من البقالة، بعيداً عن تجارب التسوق التقليدية داخل المتاجر، والتي تضطرهم إلى الخروج من منازلهم، أو البحث عن مواقف لسياراتهم، أو الوقوف في طوابير الدفع المزدحمة.

وتم تسجيل أكبر طلب بقالة لدى ((طلبات مارت)) لعام 2023، الأربعاء 2 أغسطس، وشمل الطلب 438 منتجاً. ونجح هذا الطلب في تحطيم الأرقام القياسية لطلبات مارت. وسجل عميل واحد من داخل دولة الإمارات 595 طلب بقالة على ((طلبات مارت)) في عام 2023. وتتنوع تفضيلات العملاء وتتطور باستمرار. ونجحت ((ماي دبي)) ((العين))، و((المراعي))، في أن تكون من العلامات التجارية الأكثر مبيعاً لدى ((طلبات مارت)) في عام 2023.

الخضراوات والفواكه تتصدر

وتصدرت فئة الخضراوات والفواكه قائمة الفئات الأكثر طلباً في دولة الإمارات لدى ((طلبات مارت)) خلال عام 2023، حيث تم بيع أكثر من 12 مليون منتج من هذه الفئة.

وتوسعت شبكة متاجر ((طلبات مارت))، ليبلغ عددها 33 متجراً في دولة الإمارات، وتضم واجهة طلبات مارت مخزوناً يصل إلى أكثر من 7000 منتج في المتوسط، في أكثر من 100 متجر في ثمانية أسواق. وتعِد طلبات مارت بإيصال مشتريات البقالة طوال اليوم على مدار الأسبوع خلال 20 دقيقة.

ويتطور ((طلبات مارت)) بصورة مستمرة، في ظل تزايد تشكيلة المنتجات المعروضة والمتاجر والطلبات، حيث شهد تحسناً بنسبة 65 % من حيث التخزين الكامل للسلع التي يحتاجها العملاء على أساس يومي، مقارنةً بالعام الماضي.

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