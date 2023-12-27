مجتمع تعدين «بيتكوين» يضخ 600 مليون دولار لإزاحة المنافسين

ينفق مجتمع تعدين العملات المشفرة الكثير على أحدث المعدات التكنولوجية لحصد مزيد من عملات ((بيتكوين))، في محاولة لكسب حصة أكبر في السوق، وإخراج منافسيهم، قبل انخفاض مكافآتهم بنحو النصف في غضون أربعة أشهر تقريباً.

وخصصت شركات التعدين المدرجة في البورصات العالمية، هذا الشهر، نحو 600 مليون دولار، لشراء رقائق وخوادم جديدة، وهي حجر الأساس للسجل الرقمي لعملة ((بيتكوين))، بحسب موفرة البيانات عن الصناعة ((ذا ماينر ماغ)). وتعد القيمة المنفقة خلال ديسمبر الجاري نحو نصف مبلغ إجمالي، قدره 1.3 مليار دولار، التزمت الشركات بضخه هذا العام.

وتأتي فورة الإنفاق هذه على الرغم من الخسائر الفادحة التي منيت بها شركات التعدين مع انهيار سوق العملات المشفرة في 2022. وتحاول هذه الشركات الآن تحقيق الأرباح من وراء قفزات أسعار ((بيتكوين))، التي تصاعدت إلى أعلى مستوياتها منذ 18 شهراً إلى ما يزيد على 44.000 دولار. كما تأتي فورة الإنفاق قبيل خطة من المقرر تنفيذها في أبريل، تتمثل في خفض نظام الحوافز الذي يتحقق من كل صفقات ((بيتكوين)) بمقدار النصف. ويأمل متفائلون في دعم ((التنصيف))، الذي يحدث كل أربعة أعوام في تداول عملة ((بيتكوين))، لمكاسب إضافية للعملة المشفرة في العام المقبل، بيد أن الخطوة تهدد بتقويض الربحية الهشة لشركات التعدين.

وقال يوري بولوفيتش، رئيس قسم التعدين لدى ((فاوندري)): ((لا يعد شراء المعدات عملاً يحدث فقط في سوق صاعدة))، وتابع إن المعدنين ((يدركون أن إنعاش معداتهم هو ما سيبقي على أعمالهم بعد التنصيف)).

تلعب شركات التعدين دوراً حاسماً في تشغيل ((بيتكوين))، وتتسابق فيما بينها للتحقق من الصفقات الجديدة لسلاسل الكتل ((البلوك تشين)) لديها، وتضطلع بدور ضامن الصفقة. وفي المقابل، يحصل الفائز على مكافأة تتمثل في رموز جديدة. ومع ذلك، فقد لاقت عملية التعدين انتقادات لاذعة، جراء البصمة الكربونية التي تنتج عنها. وأشارت جامعة كامبريدج إلى معادلة استهلاك ((بيتكوين)) للطاقة استهلاك بولندا أو ماليزيا تقريباً.

ومن المرجح إعادة التنصيف لتشكيل اقتصادات هذه الصناعة، التي كانت مقيدة للغاية في العامين المنصرمين بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض أسعار العملات. واليوم، تنفق الشركات الكثير على معدات جديدة، أملاً في دفع منافسيها الذين ما زالوا يستخدمون أجهزة قديمة نحو مزيد من المعاناة.

تعد ((كلين سبارك)) لتعدين ((بيتكوين)) ومقرها نيفادا، التي التزمت باستثمار نحو 280 مليون دولار في معدات التعدين هذا العام، واحدة من الشركات المستعدة لتقبل مكافأة مالية أصغر لقاء حصة أكبر من السوق. وقال ماثيو شولتز، الرئيس التنفيذي لدى ((كلين سبارك)): ((لن يكون الأمر مختلفاً عن حظر الصين للتعدين في 2021، حينما خرج الجميع عن العمل وقفزت نسبة المكافآت التي تحصل عليها المعدنون الذين واصلوا العمل))، وأردف: ((من المرجح أن تكون الشركات التي ضخت هذه الاستثمارات في المعدات الجديدة هي التي ستنجو)).

وتم دفع معدني ((بيتكوين)) بالفعل إلى آخر حدود التحمل. فقد ضخ الكثير منهم استثمارات إبان السوق الصاعدة في عامي 2020 و2021، باستخدام الدين وأسعار الفائدة المنخفضة، لتمويل عملياتهم التوسعية، تزامناً مع تحليق أسعار ((بيتكوين)) إلى أكثر من 69.000 دولار. لكن هذه الشركات تضررت كثيراً حينما خسرت ((بيتكوين)) ثلاثة أرباع قيمتها وإثر ازدياد أسعار الطاقة. وتقدمت شركات، بينها ((كور ساينتفيك)) و((كمبيوتر نورث))، بطلبات لإشهار الإفلاس، فيما أجبرت شركات أخرى على إغلاق عملياتها مؤقتاً، أو تلقت أموالاً من ولايات أمريكية لكي تتوقف عن تعدين ((بيتكوين))، في محاولة للحفاظ على الطاقة.

وصارت شركة أخرى، وهي ((ماراثون ديجيتال))، محط اهتمام البائعين على المكشوف، بعدما دفعت ما يقل عن 220 مليون دولار من خلال أسهم، لرئيسها التنفيذي السابق، ميريك أوكاموتو، وفشلها في تحقيق مستهدفات الأرباح. لكن ((بيتكوين)) انتعشت هذا العام، مع ازدياد تكهنات السوق بإقرار جهات تنظيمية أمريكية لصندوق للتداول الفوري في البورصة للعملة.

وقال مؤيدون إن الموافقة من شأنها إطلاق العنان لرأس مال يقدر بمليارات الدولارات من لاعبين بارزين في وول ستريت، بينهم ((بلاك روك)) و((فيدليتي))، ويحتمل أن تدفع أسعار ((بيتكوين)) إلى مستويات أكثر ارتفاعاً. كما أشار متحمسون إلى أن التنصيف الأخير في مايو 2020، دفع أسعار ((بيتكوين)) إلى الارتفاع بنحو 460% على مر 12 شهراً تالياً.

واستجابت أسهم شركات تعدين ((بيتكوين)) لارتفاع سعر العملة، فقفزت ((ريوت بلاتفورمز)) 424% هذا العام، وحققت ((ماراثون ديجيتال)) مكاسب قدرها 681%. وفي تورنتو، صعدت أسهم ((بيتفارمز)) بمقدار 607% هذا العام، ونما سهم ((هايف ديجيتال تكنولوجيز)) 232%. فيما كانت أسهم ((ريوت)) و((ماراثون)) هوت خلال 2022 بقرابة 85% و90%، على الترتيب، فيما شهدت أسهم ((بيتفارمز)) و((هايف)) خسائر بقيمة 91% و88%.

وقال فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي لـ((هايف))، التي أنفقت 9 ملايين دولار على معدات جديدة هذا الشهر: ((فتح الحماس إزاء الصندوق المتداول الفوري في البورصة المحتمل لبيتكوين المجال أمام جمع رأس مال لتحديث المعدات، وما نراه هو حمى شراء كبيرة)). لكن آمال العودة ما زالت متوقفة على استمرار مكاسب ((بيتكوين)) الأخيرة. ولم تقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعد أي تلميح لاعتزامها الموافقة على صندوق متداول في البورصة، وإنهاء سياستها التي دامت عقداً، الرافضة لكل التطبيقات.

فضلاً عن ذلك، لا تزال شركات التعدين واقعة في براثن التكاليف في العالم الحقيقي، خاصة الطاقة. وتفيد آخر البيانات بأن كلفة تعدين عملة ((بيتكوين)) واحدة تبلغ نحو 17.000 دولار، لكن الرقم قد يرتفع لما يصل إلى 34.000، بحسب ((ماينر ماغ)). وقال وولفي تشاو، رئيس قسم البحوث لدى المجلة، إن الأمر ((لا يدع متسعاً كبيراً)) لشركات التعدين، إذا ظلت ((بيتكوين)) عند سعرها الحالي البالغ نحو 42.000.

لكن البعض يعتبرون الأمر مخاطرة تستحق تكبدها، ومنهم ((بيتفارمز))، وهي مجموعة كندية مدرجة، خصصت هذا الشهر 95 مليون دولار لشراء معدات جديدة. وقال جيفري مورفي، الرئيس التنفيذي لدى ((بيتفارمز)): ((ستتنامى إيراداتنا وتدفقات النقد لدينا، إن لم تكن أفضل من الوضع القائم، مع ازدياد حصتنا في السوق وحصولنا على مزيد من عملات بيتكوين يومياً)). وأردف: ((نحن لا نحافظ على حصتنا في السوق، وإنما نقفز بها)).

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