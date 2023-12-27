أكبر شركات السيارات الكهربائية من حيث القيمة السوقية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تسلا: 749 مليار دولار
لي أوتو: 36 مليار دولار
ريفيان: 16.9 مليار دولار
فينفاست: 16.4 مليار دولار
اكس بنج: 14.3 مليار دولار
نيو: 13 مليار دولار
لوسيد موتورز: 9.9 مليار دولار
ليب موتور: 5.7 مليارات دولار
مجموعة ياديا: 5.4 مليارات دولار
بولستار: 4.7 مليارات دولار
إن دبليو تي إن: 2.2 مليار دولار
لايف واير: 2.2 مليار دولار
أوليكترا جرينتك: 1.2 مليار دولار
نيكولا: 1 مليار دولار
جوجورو: 0.59 مليار دولار
فيسكر: 0.56 مليار دولار
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