الإمارات ثاني أكبر مستورد للدواجن البرازيلية

أكدت الرابطة البرازيلية لمنتجي البروتين الحيواني (ABPA) أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية بين مستوردي الدواجن البرازيلية بعد الصين التي حلت أولاً.

وأشارت الرابطة، خلال مؤتمر صحافي أقيم في ساو باولو لمناقشة أداء القطاع خلال العام الجاري وآفاق النمو للعام المقبل، إلى تحقيق زيادة بنسبة 6.8 % في إجمالي صادرات الدواجن لتصل إلى 4.6 ملايين طن هذا العام.

ووفقاً لبيانات الرابطة، تصدرت الصين قائمة مستوردي الدواجن البرازيلية نظراً لارتفاع مشترياتها بنسبة 28 % لتصل إلى 632.200 طن منذ عام 2022. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بواقع 396 ألف طن، تلتها المملكة العربية السعودية بواقع 337.400 طن.

وأصدرت الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني بيانات الأداء لقطاع البيض والطيور الأخرى، حيث سجلت الإمارات وقطر والسعودية ارتفاعاً في واردات البط من البرازيل. وأعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن توقعات بنمو صادرات الدواجن البرازيلية بشكل مطرد خلال عام 2024 بالتزامن مع نمو قطاع إنتاج الدواجن بنسبة 3.7 % في البرازيل ليصل إلى 15.3 مليون طن.

ويتوقع أن تواصل صادرات الدواجن البرازيلية إلى الدول العربية تحقيق أداء قوي خلال العام المقبل، مع إضافة أسواق جديدة عدة.

وقال أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: ((حققنا إنجازاً ملحوظاً تجسد بالحفاظ على ميزان تجاري إيجابي مع السوق العربية، التي تمثل 32 % من الصادرات البرازيلية. ويعد ذلك ثمرة إقامة شراكات تجارية قوية مبنية على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون بين البرازيل والعالم العربي)).

ويتمتع قطاع الدواجن في البرازيل بفرصة قوية للنمو خلال العام المقبل.

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