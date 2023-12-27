مؤسس «بينانس» يتصدر مليارديرات التشفير

يحمل عام 2023 جانباً مشرقاً لتشانغبينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة ((بينانس هولدينغز))، الذي قد يتم إيداعه السجن العام المقبل، بعد إقراره بالذنب في التهم الجنائية الموجهة إليه.

ويتمثل الجانب المضيء في تضخم ثروته بنحو 25 مليار دولار خلال 2023.

ومع اقتراب العام من نهايته، والذي صعدت خلاله عملة ((بتكوين)) بأكثر من 160 %، بعد انهيار السوق في 2022، يتصدر تشاو قائمة رواد الأعمال في العملات المشفرة، الذين ارتفع صافي ثرواتهم في 2023، وفقاً لمؤشر ((بلومبرغ)) للمليارديرات.

كذلك عادت مليارات الدولارات إلى ثروات كل من: برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة ((كوين بيس غلوبال))، والأخوين التوأم كاميرون وتايلر وينكلفوس، المؤسسين المشاركين لـ ((جيميني ترست)).

وقال كامبل هارفي أستاذ المالية بجامعة ((ديوك)): الاستثمار في العملات المشفرة ليس لمن يهابون المغامرة، يجب أن تكون متقبلاً لحالتي الصعود والهبوط.

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