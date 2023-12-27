مؤسس «بينانس» يتصدر مليارديرات التشفير

(MENAFN
- Al-Bayan)
يحمل عام 2023 جانباً مشرقاً لتشانغبينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة ((بينانس هولدينغز))، الذي قد يتم إيداعه السجن العام المقبل، بعد إقراره بالذنب في التهم الجنائية الموجهة إليه.
ويتمثل الجانب المضيء في تضخم ثروته بنحو 25 مليار دولار خلال 2023.
ومع اقتراب العام من نهايته، والذي صعدت خلاله عملة ((بتكوين)) بأكثر من 160 %، بعد انهيار السوق في 2022، يتصدر تشاو قائمة رواد الأعمال في العملات المشفرة، الذين ارتفع صافي ثرواتهم في 2023، وفقاً لمؤشر ((بلومبرغ)) للمليارديرات.
كذلك عادت مليارات الدولارات إلى ثروات كل من: برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة ((كوين بيس غلوبال))، والأخوين التوأم كاميرون وتايلر وينكلفوس، المؤسسين المشاركين لـ ((جيميني ترست)).
وقال كامبل هارفي أستاذ المالية بجامعة ((ديوك)): الاستثمار في العملات المشفرة ليس لمن يهابون المغامرة، يجب أن تكون متقبلاً لحالتي الصعود والهبوط.
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