انخفاض عائدات السندات الحكومية الأمريكية

انخفضت عائدات السندات الحكومية الأمريكية، ولامست تكلفة الاقتراض القياسية أدنى مستوى لها في 5 أشهر، وسط توقعات المستثمرين بهدوء الضغوط التضخمية، وخفض الفائدة في 2024.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر قليلاً من 6 نقاط أساس، إلى 3.840 %، وهو أدنى مستوى منذ يوليو.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بنحو نقطتي أساس إلى 4.267 %، وتراجع العائد على الديون مستحقة السداد بعد 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس، إلى 3.989 %.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 85.5 % بأن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، عند النطاق بين 5.25 % إلى 5.50 % في اجتماعه التالي في 31 يناير، وفقاً لأداة ((فيد ووتش)).

لكن فرص خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في الاجتماع اللاحق في مارس، تبلغ 84.6 %.

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