7 صفقات على أسهم 4 شركات بـ 333 مليون درهم

شهدت أسواق الأسهم أمس تنفيذ 7 صفقات كبيرة على أسهم 4 شركات بقيمة إجمالية 333 مليون درهم، حيث شهد سوق دبي المالي، تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم كل من ((سلامة)) و((تكافل الإمارات)) و((شعاع كابيتال)) بقيمة إجمالية 87.2 مليون درهم، بتداول 175.4 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة ((دانة غاز))، حيث تم تنفيذ الصفقات على عدد 321.2 مليون سهم بقيمة 246 مليون درهم بسعر تنفيذ 0.766 درهم للسهم الواحد.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 3 مليارات درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.610 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.613 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.932 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و680.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و313.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 762.4 مليون سهم عبر تنفيذ 19.77 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، أمس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز ملياري درهم، فيما صعد مؤشر السوق بـ0.23% أو ما يعادل 9.44 نقاط، مسجلاً 4038.32 نقطة، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين ونصف الشهر، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 678.67 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 680.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد سهما ((الإمارات ريم للاستثمار)) و((اكتتاب القابضة)) ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفعا 4.3% و3.9% على التوالي. وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم ((الوطنية الدولية القابضة)) 3.4%، و((مصرف السلام السودان)) 2%، و((العربية للطيران)) 1.85%، و((إعمار العقارية)) 1.3%، و((الإمارات دبي الوطني)) 0.58%، و((ديوا)) 0.41%.

واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 49.3 مليون درهم، تلاه ((دبي الإسلامي)) بسيولة 25.8 مليون درهم، ثم ((إمباور)) جاذباً 24.4 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 40.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 75.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 34.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، بنسبة 0.01% إلى مستوى 9526.14 نقطة، ليربح السوق نحو مليار درهم.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 211.66 مليون درهم، تلاه ((ألفا القابضة)) جاذباً 92.5 مليون درهم، ثم ((أبوظبي التجاري)) بسيولة 65.5 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم ((الخليج الاستثمارية)) 13.7%، و((ريسبونس بلس القابضة)) 7.9%، و((هيلي القابضة)) 7.7%، و((الصير للمعدات)) 6.5%.

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