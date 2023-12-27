توقع استمرار الأداء القوي لعقارات دبي في 2024

أكد تقرير بلومبرغ أن عقارات دبي تفوقت في أدائها على الأسواق العالمية خلال 2023 بفضل الإقبال الكبير، خاصة من الأثرياء، على الانتقال إلى الإمارة، لا سيما في ظل ما تقدمه حكومة دبي من تسهيلات وما تتميز به الإمارة من مقومات لجذب المشترين الأجانب بعد التعافي من جائحة كورونا، إلى جانب تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة الذهبية. ومن المتوقع استمرار الأداء القوي للقطاع العقاري في الإمارة خلال 2024.

وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أنه من المتوقع تسليم نحو 40 ألف عقار في دبي، ومثلها في العام 2025، وهو ما يعتبر عدداً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، التي كانت تشهد تسليم عقارات تتراوح بين 15 ألفاً إلى 30 ألف عقار، كما يتوقّع بنك مورجان ستانلي تحوُّل تركيز المطورين العقاريين إلى نمو الأرباح، وتنفيذ الأعمال الإنشائية للعقارات المخطط بناؤها في المستقبل. وفي نوفمبر 2023، توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% خلال 2024. وأشارت المديرة المساعدة لتصنيفات الشركات في ستاندرد آند بورز تاتيانا ليسكوفا إلى أنه لا يوجد أي دليل على تباطؤ أسعار العقارات في دبي خلال العام المقبل.

وفقاً لشركة الاستشارات العقارية ((سي بي آر إي))، فإنه منذ يناير 2020، ارتفعت الإيجارات في دبي بنحو 42%، في حين قفزت أسعار المنازل بنسبة 33% تقريباً، وهو الحال ذاته مع إيجارات الفلل التي كانت قد وصلت لمتوسط 88.400 دولاراً سنوياً. في نوفمبر، ارتفع متوسط الإيجار بنسبة 19.2%.

ويتوقع تيمور خان، رئيس الأبحاث في ((سي بي أر إي))، أن ترتفع الأسعار بشكل معتدل بنسبة تتراوح بين 5% و10% العام المقبل))، ولا يرى حجة مقنعة يمكن أن يحدث معها أي انخفاض للأسعار في ظل استمرار الزيادة السكانية وتواصل نمو الاقتصاد.

وأكد براثيوشا جورابو، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة العقارات ((كوشمان آند ويكفيلد كور))، ((أن النمو السكاني سيدعم السوق في 2024، وحال تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، سيشجّع ذلك المشترين بالرهن العقاري على الشراء أكثر)).

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