منظمة الصحة العالمية: عشرات الآلاف من مدنيي غزة يبحثون عن الأمان في المستشفيات



لجأ عشرات الآلاف من المدنيين في غزة إلى المستشفيات بحثا عن المأوى والسلامة في ظل الحرب على القطاع، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقع إكس (تويتر سابقا)، نقلا عن فريق عمل تابع لها على الأرض، إن مستشفي الشفا في مدينة غزة يكتظ بـ 50 ألف شخص، ومستشفى الأمل جنوبي قطاع غزة بنحو 14 ألف شخص.

وذكر البيان أن فريق العمل التابع للمنظمة تمكن من نقل إمدادات إغاثة للمستشفيات بالتعاون مع ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة أخرى.

وأضاف البيان أنه في الطريق إلى المستشفيات، شاهد فريق منظمة الصحة العالمية عشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من الهجمات الإسرائيلية الشرسة، سيرا على الأقدام، أو على ظهور البغال أو في سيارات.

وأشار البيان إلى أن موظفي الصحة العالمية كانوا يضطرون إلى القفز من فوق المرضى والأشخاص الذين يبحثون عن الحماية والموجودين في كل مكان بالمستشفيات.

ويشعر المسوؤلون في منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ من أن تحركات اللاجئين الجديدة ستصعد الضغوط على المنشآت الصحية في جنوب قطاع غزة.

ونقل البيان عن أحد موظفي منظمة الصحة العالمية على الأرض قوله إن "هذا التحرك الجماعي القسري للأشخاص سوف يؤدي أيضا إلي مزيد من الأكتظاظ، وإلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وجعل الأمر أصعب أمام تقديم المساعدات الإنسانية".

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